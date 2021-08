DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen setzen Erholung in gebremstem Tempo fort

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Zur Wochenmitte haben die meisten Börsen in Ostasien und Australien die Gewinne von Montag und Dienstag noch etwas ausgebaut. An den vergangenen beiden Tagen hatten die Aktienmärkte der Region eine Gegenbewegung auf den jüngsten Ausverkauf erlebt. Inzwischen seien die Anleger wieder bei einer neutralen Positionierung angelangt, hieß es von Marktbeobachtern.

Überdies rückt das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole näher. Auch das sei ein Grund, warum Investoren zurückhaltender agiert hätten. Das Treffen beginnt am Donnerstag, am Freitag wird dort Fed-Chef Jerome Powell sprechen. Beobachter hoffen, dass er Hinweise darauf gibt, wann und in welchem Tempo die US-Notenbank damit beginnen wird, ihre monatlichen Anleihekäufe zurückzufahren.

Ansonsten bewegten sich die Börsen im Spannungsfeld aus Konjunktursorgen wegen der sich ausbreitenden Delta-Variante des Coronavirus und der Hoffnung, dass eine steigende Impfquote zur baldigen Eindämmung der Pandemie beitragen wird.

In Tokio schloss der Nikkei-225-Index kaum verändert. Der australische Aktienmarkt legte 0,4 Prozent zu; dort waren die Kursgewinne an den vergangenen beiden Tagen moderater ausgefallen als an den anderen Handelsplätzen. In Seoul ging es mit den Kursen im Schnitt um 0,3 Prozent aufwärts. Anleger warten hier auch auf den Zinsentscheid der südkoreanischen Zentralbank am Donnerstag. In Schanghai stieg der Composite-Index um 0,7 Prozent. Der Hang-Seng-Index sank in Hongkong im späten Handel um 0,5 Prozent.

Stahlaktien in Tokio und Seoul gesucht

Unter den Einzelwerten gewannen in Tokio Nippon Steel 2,8 Prozent und JFE 5,1 Prozent. Japanische Medien hatten berichtet, dass Toyota Motor (+2,3%) Stahlherstellern höhere Preise zahlen wolle. Stahlaktien waren auch im südkoreanischen Seoul gesucht. Posco verbesserten sich um 1,9 Prozent und Hyundai Steel um 1,7 Prozent.

Das Indexschwergewicht Samsung Electronics gab anfängliche Gewinne großteils ab und schloss 0,1 Prozent im Plus. Zunächst hatte der Kurs stärker von der Mitteilung profitiert, dass die Muttergesellschaft des Unternehmens bis zum übernächsten Jahr 240 Billionen Won (etwa 17,5 Milliarden Euro) in Technologie-Branchen investieren wolle.

Nach Zahlenvorlage büßten Afterpay in Sydney 1,2 Prozent ein. Das australische Fintech-Unternehmen hat im Geschäftsjahr 2020/21 einen Gewinnrückgang verzeichnet. Wisetech sprangen hingegen um 28 Prozent, nachdem das Unternehmen einen überraschend optimistischen Ausblick gegeben hatte.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.531,90 +0,4% +14,3% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.724,80 -0,0% +1,0% 08:00 Kospi (Seoul) 3.146,81 +0,3% +9,5% 08:00 Schanghai-Comp. 3.540,11 +0,7% +1,9% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.588,76 -0,5% -5,7% 10:00 Taiex (Taiwan) 17.045,86 +1,4% +15,7% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.111,79 +0,1% +9,3% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.562,93 +0,6% -4,5% 11:00 BSE (Mumbai) 56.057,12 +0,2% +17,1% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1735 -0,2% 1,1758 1,1738 -3,9% EUR/JPY 128,85 -0,0% 128,91 128,90 +2,2% EUR/GBP 0,8556 -0,1% 0,8562 0,8552 -4,2% GBP/USD 1,3715 -0,1% 1,3732 1,3723 +0,3% USD/JPY 109,81 +0,1% 109,65 109,78 +6,4% USD/KRW 1167,79 +0,3% 1164,12 1165,85 +7,6% USD/CNY 6,4766 +0,1% 6,4714 6,4796 -0,8% USD/CNH 6,4749 +0,1% 6,4696 6,4798 -0,4% USD/HKD 7,7840 -0,1% 7,7882 7,7893 +0,4% AUD/USD 0,7245 -0,2% 0,7258 0,7229 -5,9% NZD/USD 0,6944 -0,1% 0,6953 0,6933 -3,3% Bitcoin BTC/USD 48.430,01 +0,4% 48.223,76 49.816,76 +66,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,56 67,54 +0,0% 0,02 +40,7% Brent/ICE 71,16 71,05 +0,2% 0,11 +39,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.793,21 1.802,85 -0,5% -9,65 -5,5% Silber (Spot) 23,70 23,88 -0,7% -0,17 -10,2% Platin (Spot) 998,00 1.015,90 -1,8% -17,90 -6,8% Kupfer-Future 4,25 4,26 -0,1% -0,01 +20,6% ===

