Alibaba Group Holding -1.31% BRsolutions (SILKROAD): Vor einigen Monaten hatte ich mich hier im wikifolio großflächig von chinesischen Aktien getrennt. Im Nachhinein eine sehr gute Entscheidung, denn der darauf folgende Kursverfall der großen aussichtsreichen Aktien durch die politischen Unsicherheiten in China war bemerkenswert. Aktien von Tencent, Alibaba, Baidu, Pinduoduo, Meituan usw. haben alle seit Februar diesen Jahren bis zu 50% an Wert verloren. In den vergangenen Tagen haben nun meine charttechnischen Analysen günstige Einkaufsmöglichkeiten ...

