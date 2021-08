Pressemitteilung der UBM Development AG:

Zweitstärkstes Halbjahresergebnis und optimistischer Ausblick- Keine Corona-Delle in 2021- Ergebnis vor Steuern EUR 55 Mio. bis EUR 60 Mio. in 2021 - Guidance wieder möglich- Rekord Pipeline von EUR 2,4 Mrd. nach Akquisitionen in München

Trotz Corona liefert UBM Development das zweitstärkste Halbjahr in der fast 150jährigen Geschichte des Unternehmens ab. Das gute Ergebnis im ersten Halbjahr 2021 sowie in den nächsten Monaten zu erwartende Verkaufsaktivitäten resultieren in einer erstmals wieder möglichen Guidance für das Geschäftsjahr 2021. "Anstatt der bisher angekündigten 'Corona-Delle ' erwarten wir nun ein Ergebnis vor Steuern von EUR 55 Mio. bis EUR 60 Mio.", sagt UBM-CEO Thomas G. Winkler, "durch den Verkauf mehrerer Projekte schon vor ihrer Umsetzung haben wir erfolgreich gegengesteuert." Das Vorsteuerergebnis beläuft sich im Halbjahr damit auf EUR 35,7 Mio.

Akquisitionen bringen Rekord-PipelineMit zwei Akquisitionen in München zündete das Unternehmen im ersten Halbjahr auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...