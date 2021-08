Unterföhring (ots) -- Große Doku-Offensive bei Sky Ticket: Serien wie "SaFahri - Eine Reise zu den Elementen" mit Fahri Yardim und Dokumentationen wie "Surviving 9/11", "Memory: The Origins of Alien", "You Cannot Kill David Arquette", "Bruno vs. Tyson" und "Steve McQueen: The Lost Movie"- Die Filmhits "Greenland" mit Gerad Butler, "After Truth", Christoph Waltz' Hollywood-Regiedebüt "Georgetown"- Die Puppen sind zurück: Das Sky Original "Spitting Image: The Krauts' Edition" mit Puppen von Markus Söder, Thomas Müller und vielen mehr- Serien wie "American Crime Story" (Staffel 3) über das Amtsenthebungsverfahren von Bill Clinton, "The L Word: Generation Q" (Staffel 2), "Code 404" (Staffel 2) und das Sky Original "Totti - Il Capitano" über die Fußballlegende- Zum Kinostart von "Keine Zeit zu sterben" alle vorherigen Bond-Filme- Mit dem Sky Entertainment Ticket streamen Fans jederzeit und überall die besten Serien und Shows, mit dem Sky Entertainment & Cinema Ticket zusätzlich auch die neuesten BlockbusterUnterföhring (ots) - 25. August 2021 - Noch mehr beste Unterhaltung: Im September präsentiert Sky Ticket allen Kunden mit vielen spannenden Stunden exklusiver Doku-Highlights ein neues Level an Entertainment. Starschauspieler Fahri Yardim ("Jerks") verlässt etwa im Sky Original "SaFahri - Eine Reise zu den Elementen" seine Großstadt-Komfortzone, um die Natur zu verstehen und sich selbst zu finden. Ebenfalls ein Sky Original ist die Doku "Surviving 9/11", die zwanzig Jahre nach den Terroranschlägen den Ablauf der tragischen Ereignisse rekonstruiert.Weitere spannenden Dokumentationen als exklusive Premieren sind "Memory: The Origins of Alien" über die Entstehung von Ridley Scotts "Alien"-Meisterwerk, "Steve McQueen: The Lost Movie" über die Leinwandlegende, "Bruno vs. Tyson" mit den beiden berühmten Boxern und auch "You Cannot Kill David Arquette", die den fast 50-jährigen Hollywoodschauspieler bei seinem Wrestling-Comeback begleitet.Jetzt noch bissiger: Im Sky Original "Spitting Image: The Krauts' Edition" gibt es 20 neue Puppen der schrägen Kult-Satire: Von Armin Laschet und Marcus Söder über Barbara Schöneberger bis zu Thomas Müller.Die dritte Staffel von Ryan Murphys Anthologie-Hit "American Crime Story" mit dem Titel "Impeachment" verspricht wieder absolute Hochspannung. Die Lewinsky-Affäre wird hier aus einem ganz neuen Blickwinkel erzählt. Clive Owen spielt dabei Bill Clinton.Zahlreiche neue Filme als exklusive Streaming-Premieren: Auf Gerard Butler im Actionerfolg "Greenland", das äußerst leidenschaftliche "After Passion"-Sequel "After Truth", Christoph Waltz in seinem Hollywood-Regiedebüt "Georgetown" (als exklusive Deutschlandpremiere), Jamie Dornan im Thriller "Synchronic" und Seth Rogen in "An American Pickle" können sich alle Filmfans auf Sky Ticket freuen. Außerdem gibt's pünktlich zum Kinostart von "Keine Zeit zu sterben" ab 27. September alle 24 vorherigen Bond-Filme bei Sky Ticket auch auf Abruf. Die perfekte Einstimmung auf den neuen Bond!Neben exklusiven Blockbustern wie "Zack Snyder's Justice League", "Wonder Woman 1984", "They Want Me Dead", "Godzilla vs. Kong", "Das perfekte Geheimnis", "Bad Boys for Life", "Jumanji: The Next Level", "Tenet" oder "Trolls World Tour" sind auch zahllose Klassiker und Filmhits jederzeit über Sky Ticket verfügbar. Genauso wie komplette Boxsets von Kultserien wie "Game of Thrones" und "Sex and the City" und Specials wie "Friends: The Reunion".Die neuen Sky Ticket Highlights im September:Serien und Shows:- 9/11: Ein Tag in Amerika S1 (2.9.) - Nat Geo- Blutspur - Forensik hautnah S1 (5.9.) - Crime & Investigation- MasterChef USA S11 (6.9.)- Akte Hai - Dem Raubtier auf der Spur S1 (6.9.) - Nat Geo Wild- Gangster - Ohne Skrupel und Moral S3 + S4 (6. + 20.9.) - Crime & Investigation- It's Always Sunny in Philadelphia S6 + S7 (7. + 28.9.)- Law & Order: Organized Crime S1 (8.9.) - 13th Street- Zweite Chance für Hunde S2 (8.9.) - Nat Geo Wild- SaFahri - Eine Reise zu den Elementen S1 (9.9.)- Spitting Image: The Krauts' Edition S1 (16.9.)- The UnXplained mit William Shatner S2 (18.9.) - History- Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene S13 (20.9.) - History- Code 404 S2 (21.9.)- Made For Murder S1 (27.9.)- Burden of Truth S4 (27.9.) - Universal TV- Impeachment: American Crime Story S3 (28.9.)- The L Word: Generation Q S2 (29.9.)- Totti - Il Capitano S1 (30.9.)- One Deadly Mistake S1 (30.9.)Dokumentationen:- Der Fall Weinstein: Abrechnung mit Hollywood (9.9.)- Chris Brown: Welcome To My Life (9.9.)- Memory: The Origins of Alien (10.9.)- Surviving 9/11 (11.9.)- Steve McQueen: The Lost Movie (12.9.)- Ferrari: Jagd nach Unsterblichkeit (12.9.)- Bruno v Tyson (18.9.)- Der 24 Stunden Krieg (19.9.)- Monster Preacher (23.9.)- Console Wars (24.9.)- You Cannot Kill David Arquette (25.9.)- David Attenboroughs Natural History Museum: Zum Leben erwacht (28.9.)- Louis Theroux: Shooting Joe Exotic (17.9.)Filme:- Georgetown (1.9)- Greenland (3.9.)- Save Yourselves! (4.9.)- Stunde der Angst (6.9.)- Synchronic (10.9.)- Calibro 9 (13.9.)- Summer of Soul (15.9.) jetzt auch auf Deutsch- After Truth (17.9.)- Zerplatzt (18.9.)- Play (20.9.)- The Tunnel - Die Todesfalle (24.9.)- Hello Again - Ein Tag für immer (25.9.)- An American Pickle (27.9.)Weitere Serien- und Film-Neustarts:- Paranormal Activity (1.9.)- Hellboy - Die goldene Armee (5.9.)- Schitt's Creek S6 (8.9.)- Giganten des Tierreichs S1 (10.9.)- Stromberg - Der Film (10.9.)- Planet der Affen: Prevolution (11.9.)- Das Schweigen der Lämmer (12.9.)- Open Range - Weites Land (14.9.)- Afrika: Geheime Königreiche S1 (15.9.)- The Mindy Project S5 (15.9.)- L.A.'s Finest S2 (22.9.)- About A Boy oder der Tag der toten Ente (26.9.)- Lucifer S5 (28.9.)- Der König der Pinguine (28.9.)- Sleepers (30.9.)Letzte Chance:- Gut gegen Nordwind (bis 12.9.)- Als Hitler das rosa Kaninchen stahl (bis 25.9.)- 1917 (bis 27.9.)- Cats (bis 27.9.)- Zombieland: Doppelt hält besser (bis 29.9.)- Black and Blue (bis 29.9.)Neue Kids-Hits:- Creative Galaxy S2 (15..9.) - Junior- Flipi und die Pilzlinge S1 Fortsetzung (1.9.) - Boomerang- Power Players S1 (13.9.) - Boomerang- Steven Universe: Future S1 (20.9.) - Cartoon Network- Total Dramarama S1 Fortsetzung (13.9.) - Cartoon Network Für Sky Ticket benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät, oder den Sky Ticket TV Stick mit Zugang zu weiteren 34 Apps. Ein Receiver ist nicht nötig. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. 