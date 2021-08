Unterföhring (ots) - 25. August 2021. Provokation oder Motivation? Bei der ersten Challenge im Camp von "The Biggest Loser - Family Power Couples" geht Schüler Jan (16) seine Mutter Andrea (41) hart an. Denn bereits wenige Minuten nach Beginn der Auftakt-Challenge ist die Wolfenbüttlerin am Ende ihrer Kräfte. "Gib doch auf jetzt. Gib auf jetzt - los," stichelt ihr Sohn. Resignation und Erschöpfung bei Andrea. Enttäuschung und Wut bei Jan. Wirft das Duo bereits in Woche eins hin? In der neuen SAT.1-Show "The Biggest Loser - Family Power Couples" (ab 30. August 2021, montags, 20:15 Uhr) kämpfen Siegeswille, Teamgeist und Motivation ständig gegen den "inneren Schweinehund".Mit insgesamt 1.912,6 Kilogramm starten acht Eltern-Kind-Duos ins Rennen um den Sieg. Bis zum Finale werden sie im Laufe von fünf Wochen spektakuläre 218,4 Kilo auf Naxos verlieren. Und über sich selbst hinauswachsen - körperlich und mental. Unterstützt werden die Kandidat:innen dabei von Camp-Chefin Dr. Christine Theiss, Fitness-Coach Ramin Abtin, Ernährungsexperte Dr. Christian Westerkamp und Mental-Trainerin Hassina Bahlol-Schröer.Diese Familien wollen ihr Leben leichter machen:- Andie (47, 97,6 Kilo) und Sohn Shaliek (20, 123,2 Kilo) aus Eislingen- Andrea (41, 127 Kilo) und Sohn Jan (16, 119,2 Kilo) aus Wolfenbüttel- Angelika (48, 98,8 Kilo) und Sohn Marcel (19, 153,7 Kilo) aus Rodgau- Birgit (44, 115 Kilo) und Tochter Fabienne (16, 95,3 Kilo) aus Straubenhardt- Dirk (47, 125,4 Kilo) und Tochter Wobke (18, 146,8 Kilo) aus Rhauderfehn- Manni (55, 129,3 Kilo) und Sohn Lucas (19, 128,7 Kilo) aus Köln- Natalja (47, 106 Kilo) und Tochter Jessica (26, 128,9 Kilo) aus Kastel- Steffi (47, 111,9 Kilo) und Tochter Melina (18, 105,8 Kilo) aus SeevetalProduziert wird "The Biggest Loser - Family Power Couples" von Redseven Entertainment, einem Tochterunternehmen der Red Arrow Studios, im Auftrag von SAT.1."The Biggest Loser - Family Power Couples" ab 30. August 2021, montags um 20:15 Uhr, in SAT.1 und auf Joyn."The Biggest Loser - Family Power Couples" Presselounge: Presseinformationen und Bildmaterial zu den Kandidat:innen und Coaches finden Sie auf http://presse.sat1.de/tbl_fpc."The Biggest Loser - Family Power Couples" digital: Weiterführende Informationen sowie Abnehm-Tipps finden SAT.1-Zuschauer:innen während der Sendung über den red button - verfügbar auf jedem Smart-TV - und unter https://www.sat1.de/tv/the-biggest-loser-family-power-couples.Pressekontakt:Nadja Schlüter, Stella LosackerCommunication & PRUnit News, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 9507 - 7281phone: +49 (0) 175 1815941email: nadja.schlueter@ seven.oneemail: stella.losacker@seven.onePhoto Production & EditingKathrin Baumannphone: +49 (0) 89 95 07 - 1170email: kathrin.baumann@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5002250