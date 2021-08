Vaduz (ots) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung von Dienstag, 24. August 2021, Martin Sturzenegger und Walter Hagen neu als Mitglieder in den Verwaltungsrat von Liechtenstein Marketing bestellt. Die beiden Neumitglieder ersetzen Marcello Scarnato, der per Ende Juni 2021 seine Demission eingereicht hatte, sowie Ivo Haldner, der per Ende September 2021 demissioniert. Weiterhin im Verwaltungsrat tätig bleiben Präsident Christian Wolf sowie die Mitglieder Jana Riedmüller, Isabel Fehr und Reto Näscher.



Die Regierung dankt den neu gewählten Mitgliedern für ihre Bereitschaft, im Verwaltungsrat von Liechtenstein Marketing mitzuwirken und wünscht ihnen viel Freude bei der Ausübung dieser Tätigkeit. Den ausgeschiedenen beziehungsweise ausscheidenden Mitgliedern dankt die Regierung für die geleistete Arbeit und wünscht ihnen alles Gute für die Zukunft.



