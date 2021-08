Am 24. August beendete der boerse.de-Aktienfonds in der thesaurierenden Tranche (WKN: A2PZMR) den Handelstag mit einem neuen historischen Höchststand von 128,72 Euro. Der Champions-Aktienfonds für den Vermögensaufbau erreichte damit seit Jahresbeginn ein Plus von 14,7%! Ebenso erfreulich präsentierte sich der boerse.de-Weltfonds, denn hier erreichte die monatlich ausschüttende...

