NFT werden immer häufiger in mehrere Token aufgesplittet und anteilig verkauft. Was das für den digitalen Sammlermarkt bedeutet, zeigt sich exemplarisch am Bild eines Shiba Inu, das zumindest theoretisch für eine kurze Zeit der teuerste NFT überhaupt war. Eigentlich ist es einigermaßen paradox, dass NFT, die auch deswegen geschaffen wurden, um verlustfrei kopierbare Werke einzigartig zu machen, um einen Sammlermarkt zu bedienen, in Millionen von Anteilen aufgeteilt werden, die dann ihrerseits verkauft werden. Aber genau das passiert immer häufiger und bisweilen mit deutlichem Erfolg. Ein Beispiel dafür ist der NFT "Feisty Doge". Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...