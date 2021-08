DJ Bahn fordert von GDL erneut Rückkehr an Verhandlungstisch

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Deutsche Bahn AG beharrt nach dem Ende des Streiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) auf einer Wiederaufnahme von Verhandlungen. "Wir fordern die GDL auf, endlich an den Verhandlungstisch zurückzukehren", sagte Bahn-Sprecher Achim Stauß. "Wir sitzen am Tisch, der Platz der GDL ist noch frei." Allerdings wollte Stauß kein verbessertes Angebot in Aussicht stellen. "Das alles muss reichen, die GDL an den Verhandlungstisch zurückzubringen", sagte er mit Blick auf die bisher unterbreiteten Angebote. "Unsere Angebote liegen auf dem Tisch, wir bleiben bei unserer Linie: Eine Lösung gibt es nur am Verhandlungstisch."

