China-Woche an der Wall Street - Alibaba, Pinduoduo und JD.com legen kräftig zu

Chinesische Aktien mit Notiz an den US-Börsen hatten es in den vergangenen Wochen und Monaten nicht leicht. Die chinesische Regierung zog die regulatorischen Zügel in breiten Teilen der Wirtschaft zuletzt stark an. Doch in dieser Woche erleben die betroffenen Papiere ein spektakuläres Comeback.



Chinesische Aktien zeichneten in letzter Zeit mit unangenehmer Regelmäßigkeit Sorgenfalten auf die Investorenstirn. Beispiel Alibaba: Der E-Commerce-Gigant aus dem Reich der Mitte blickt auf einen Aktienkurs, der sich seit dem Allzeithoch im Februar fast halbiert hat. Gestern legte das Papier um mehr als 6 Prozent zu. Zwar wiegt ein solcher Kursgewinn bei den immensen Verlusten der letzten Wochen nicht schwer, jedoch konnten andere Werte am gestrigen Handelstag beweisen, dass die Investoren aktiv auf der Suche nach chinesischen Aktien waren.





So meldete die E-Commerce-Plattform Pinduoduo, spezialisiert auf den Online-Handel von Agrargütern, gestern Zahlen für das abgelaufene Juni-Quartal. Der Umsatz legte um rund 89 Prozent auf 13,57 Mrd. US-Dollar zu. Mit einem operativen Gewinn von 374 Mio. US-Dollar schrieb das Unternehmen sogar erstmalig schwarze Zahlen. Investoren quittierten diese Performance mit einem Kursplus von mehr als 22 Prozent. Trotz des Kursfeuerwerks notiert die Aktie jedoch noch immer mehr als 50 Prozent unter dem Allzeithoch.

Auch die Aktie des Alibaba-Konkurrenten JD.com hat noch einen weiten Weg vor sich. Die Aktie notiert knapp 30 Prozent unter dem Allzeithoch, konnte gestern aber bereits um mehr als 14 Prozent zulegen. Quartalszahlen gab es hier am Montag: Das E-Commerce-Unternehmen meldete ein Umsatzwachstum von 26 Prozent. Das entspricht einem Erlös von 39,3 Mrd. US-Dollar. Obwohl chinesische Aktien gestern stark zulegen konnten, bleibt die Unsicherheit über das regulatorische Umfeld im Reich der Mitte jedoch bestehen.

