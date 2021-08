hausInvest gehörte zu den ersten offenen Immobilienfonds mit ausgewiesener ESG-Zertifizierung. Mit Investitionen in den sozialen Wohnungsbau unterstreicht Anbieter Commerz Real AG die soziale Komponente des Nachhaltigkeitskonzeptes.Von solider ESG-Konformität hin zur EU-ZertifizierungNachhaltigkeit ist in der Investmentwelt längst kein Nischenthema mehr. Gesellschaftlicher Druck und Regularien haben einen dynamischen Prozess befördert, der vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen wäre. Fondsgesellschaften implementieren zunehmend ESG-Kriterien bei vorhandenen Produkten und legen zudem neue ESG-Fonds auf. Offene Immobilienfonds taten sich dabei oftmals etwas schwerer. Der Grund: die mangelhafte Datenlage bei vielen Immobilien. Der offene Immobilienfonds hausInvest der Commerz Real Investmentgesellschaft mbH konnte jedoch schon frühzeitig eine ESG-Ausrichtung nachweisen. Bereits im September 2020 bescheinigte die Ratingagentur Scope dem Fonds diesbezüglich eine solide Aufstellung und vergab an den Anbieter ein ESG Capability Rating von "A-": "Die Commerz Real verfügt hierbei aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung im Bereich der erneuerbaren Energie sowie ihrer starken Fokussierung auf Digitalisierung und Gebäudeautomation über Wettbewerbsvorteile", kommentierte Scope dazu.

