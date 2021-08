Original-Research: Vectron Systems AG - von Sphene Capital GmbH

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Vectron Systems AG

Unternehmen: Vectron Systems AG

ISIN: DE000A0KEXC7



Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Sell

seit: 25.08.2021

Kursziel: EUR 2,45 (unverändert)

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Thilo Hasler



Enttäuschende neue Guidance 2021e



Nach der Veröffentlichung einer neuen Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2021e bestätigen wir unser Sell-Rating und unser aus einem dreistufigen Discounted-Cashflow-Entity-Modell (Primärbewertungsmethode) abgeleitetes Kursziel von EUR 2,45 je Aktie (Base-Case-Szenario).

Gestern hat Vectron Systems eine neue Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2021e veröffentlicht. Der Vorstand rechnet mit Umsätzen in einer Bandbreite zwischen EUR 40,9 und 42,4 Mio. bei einem EBITDA zwischen EUR 4,5 und 5,5 Mio. Darin enthalten sind Angabe gemäß die Umsatz- und Ergebnisbeiträge der 100%igen Tochtergesellschaft bonVito, die zu den Planzahlen Erlöse von EUR 3,0 Mio. und ein EBITDA von ca. EUR 0,5 Mio. beitragen wird.



Noch bis Februar 2021 war der Vorstand von Erlösen in Höhe von EUR 50 Mio. und einer EBITDA-Marge von 20% (EUR 10 Mio.) ausgegangen, ehe diese Guidance im Rahmen einer Gewinnwarnung - der fünften innerhalb der letzten fünf Jahre - zurückgenommen wurde. Damals wurde keine neue Bandbreite genannt. Nimmt man die jeweils optimistischen Werte der nun aktualisierten Bandbreiten, dann liegt die neue Guidance nicht weniger als 15,2% (Umsatz) bzw. 45,0% (EBITDA) unter der ursprünglichen, bereits unter dem Einfluss der ersten Covid-19-Phase genannten Guidance. Aus unserer Sicht wird damit nicht nur deutlich, wie wenig planbar das Geschäftsmodell von Vectron Systems ist, sondern auch, dass sich die für das Unternehmen erwartete Sonderkonjunktur aus der Einführung der Kassensicherungsverordnung, auf die der Vorstand seit Jahren in den Geschäftsberichten hinweist, nicht bzw. nicht in der vom Vorstand avisierten Höhe einstellen wird - insbesondere weil neue, teilweise durch Private Equity-Investoren finanzierte Anbieter direkt in die von Vectron Systems adressierten Stammmärkte eindringen und die angebotenen Premiumkassensysteme durch Smartphones, Tablets sowie zur Zahlungsregistrierung entwickelte Apps ersetzen.



Unterstützt sehen wir unsere Einschätzung durch den verhaltenen Tenor der gestrigen Ad-hoc-Meldung: War in der Vorabmeldung der Halbjahreszahlen 2021e noch von deutlichen Umsatz- und Ergebnisverbesserungen sowie von 'neuen Rekordwerten' die Rede, wird in der neuen Planung 2021e explizit auf die andauernden Unsicherheiten aus der Covid-19-Pandemie verwiesen. Dies, obwohl die Impfkampagne Wirkung zeigt und die Politik einen weiteren, allgemeinen Lockdown klar verneint. Wir vermuten daher, dass die vom Unternehmen erwartete Sonderkonjunktur bereits früher als vorhergesagt beendet ist, nachdem auch die verlängerte Umstellungsfrist zum 31.03.2021 ausgelaufen ist und eine staatliche Förderung der Anschaffungskosten nur für bis zum 30.06.2021 angeschaffte Kassensysteme möglich war.

