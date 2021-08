DGAP-Ad-hoc: Umalis Group / Schlagwort(e): Börsengang

Umalis Group: Listing an der Wiener Börse



25.08.2021 / 12:03 CET/CEST

Seit der Börseneröffnung am Mittwoch, 25. August 2021, ist die Trägergesellschaft UMALIS GROUP an der Wiener Börse gelistet.



Die Börseneinführung in Wien folgt auf das Listing des Unternehmens an der Stuttgarter Börse im Oktober 2020.



https://www.wienerborse.at/marktdaten/aktien-sonstige/preisdaten-direct/?ISIN=FR0011776889&ID_NOTATION=349179278&cHash=4bdf828b8a0bb796494d39e19d68d9dc



Für den Geschäftsführer und Gründer der UMALIS GROUP Christian Person "geht es darum, deutschsprachige Investoren zu erreichen, um unser Dienstleistungsangebot für Selbstständige in der gesamten Europäischen Union zu verbreiten".



