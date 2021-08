Freiburg (ots) - Noch immer ist ungewiss, wie lange nach Infektion oder Impfung ein Immunschutz besteht. Einen guten Hinweis über die Immunität bietet die Messung neutralisierender Antikörper im Blut von Genesenen oder Geimpften. Seit kurzem kann der Antikörpertiter patientennah und einfachen mit einem Schnelltest in einem Tropfen Blut genau gemessen werden. Eine Untersuchung an einer römischen Universität hat jetzt die hohe Genauigkeit dieser Methode bestätigt.Nach Kontakt mit dem Coronavirus oder nach einer Impfung bildet der Körper neutralisierende Antikörper (NAb). Diese Antikörper blockieren am Coronavirus die Rezeptor-bindende Domäne (RBD) des Spikeproteins und verhindern so, dass die Viren in Körperzellen eindringen und diese infizieren können. Mit einem quantitativen NAb-Schnelltest kann in Kombination mit einem kleinen Messgerät (Vertrieb in Deutschland: concile GmbH) der Antikörpertiter und dessen Verlauf genau bestimmt werden.Schützende Antikörper in 15 Minuten direkt vor Ort messbarDie NAb-Messung zur Einschätzung der Immunität kann direkt in einer Arztpraxis oder Apotheke durchgeführt werden. Als Probe reicht ein Tropfen Blut aus. Das Ergebnis liegt bereits in 15 Minuten vor. Der quantitative Schnelltest weist eine sehr hohe Korrelation zum international gültigen WHO-Standard für anti-SARS-CoV-2 auf und ist damit sehr zuverlässig.Die hohe Genauigkeit der NAb-Messung auf dem concile Reader wurde im Juli 2021 in einer Untersuchung an der Tor Vergata Universität in Rom bestätigt.* Die Arbeitsgruppe um Professor Sergio Bernardini bestimmt die Antikörpertiter von geimpften, genesenden und Personen ohne Viruskontakt mit dem Schnelltest im Vergleich zu aufwändigeren Labormethoden und stellte fest, dass das einfach zu handhabende System gut geeignet ist für Untersuchungen zur Immunität nach einer Impfung oder zur Beurteilung der Wirksamkeit der Corona-Impfstoffe. Die Sensitivität und die Spezifität betrugen jeweils 100%.* Publikation eingereichtÜber concile:Die concile GmbH ist ein Familienunternehmen und seit über zehn Jahren auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen medizinischen Schnelltesten (Point-of-Care Diagnostik) spezialisiert. concile ist gem. der ISO Norm 13485:2016 (Qualitätsmanagement für Medizinprodukte) zerPressekontakt:Pressekontakt:concile GmbHKronenmattenstraße 679100 FreiburgTelefon 0761-151474-0E-Mail info@concile.dewww.concile.deAnsprechpartner:Karim El-ShaikhHead of MarketingTelefon 0173 5191822E-Mail kel-shaikh@concile.deOriginal-Content von: concile GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103465/5002580