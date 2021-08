MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 42,20 Euro belassen. Das jüngst angekündigte Investment in die dänische Dantherm Group sei insofern bedeutsam, als es zeige, dass die Frankfurter nach wie vor gute Beteiligungen fänden, die ihren strikten Kriterien gerecht würden, schrieb Analyst Tim Dawson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2021 / 08:51 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST



ISIN: DE000A1TNUT7

