Der deutsche Ableger der US-Kryptobörse Coinbase steht hierzulande kurz vor dem Marktstart. Für den Identifizierungsprozess deutscher Neukunden wird Coinbase auf einen Dienst der Solarisbank zugreifen. Wie Finance Forward berichtet, wird Coinbase in Deutschland mit der Berliner Banking-as-a-Service-Plattform Solarisbank kooperieren, um Kunden in Deutschland "gesetzeskonform zu identifizieren". Dazu soll neben der wohl häufigsten Form, nämlich Identifikation per Video-Call, auch die Bankident-Lösung der Solarisbank zum Einsatz kommen. Solarisbank mit vollständig digitaler KYC-Plattform Die ...

