DJ Merkel: Haben Geschwindigkeit der Entwicklung in Afghanistan unterschätzt

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Fehleinschätzungen der internationalen Bündnispartner über die Lage in Afghanistan nach dem Truppenabzug eingeräumt. "Wir alle haben die Geschwindigkeit dieser Entwicklung ganz offensichtlich unterschätzt, und das gilt auch für Deutschland", sagte Merkel in einer Regierungserklärung im Bundestag. "Die Entwicklungen der letzten Tage sind furchtbar, sie sind bitter, für viele Menschen in Afghanistan sind sie eine einzige Tragödie", sagte Merkel. "Die Entwicklungen sind aber auch bitter für alle Verbündeten."

Dass es Kämpfe mit den erstarkten Taliban geben könnte, nachdem die internationalen Truppen abzogen, habe die internationale Gemeinschaft zwar erwartet. "Unterschätzt aber haben wir, wie umfassend und damit im Ergebnis wie atemberaubend schnell die afghanischen Sicherheitskräfte nach dem Truppenabzug ihren Widerstand gegen die Taliban aufgeben würden beziehungsweise, dass sie einen solchen Widerstand gar nicht erst aufnehmen würden." Dies sei noch einmal beschleunigt worden, als die politische Führung aus dem Land geflohen war.

Merkel betonte aber, Deutschland sei keinen Sonderweg gegangen, für den es sich jetzt kritisieren lassen müsste. Der Fokus liege nun auf der Evakuierung von Ortskräften und Gefährdeten, insgesamt seien bereits über 4.800 Menschen nach Deutschland eingereist. Die Evakuierungsflüge würden "so lange wie möglich" fortgesetzt. Das Ende der Luftbrücke "in einigen Tagen" dürfe nicht das Ende der Bemühungen bedeuten, afghanische Ortskräfte zu schützen. Es werde "intensiv auf allen Ebenen daran gearbeitet", wie dies geschehen könne, unter anderem mit einem zivilen Flughafen.

August 25, 2021 07:13 ET (11:13 GMT)

