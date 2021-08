Mainz (ots) -Sonntag, 29. August 2021, 11.20 Uhr, ErstausstrahlungSamstag, 4. September 2021, 20.15 Uhr, Deutsche ErstausstrahlungDer 3satFestspielsommer präsentiert am Sonntag, 29. August 2021, 10.50 Uhr, das "Hannover Klassik Open Air 2021" mit dem US-amerikanischen Tenor Stephen Costello, dem polnischen Bariton Andrzej Filo\u0144czyk und der US-amerikanischen Sopranistin Nadine Sierra in Erstausstrahlung. Die große Operngala der NDR Radiophilharmonie, unter der Leitung des kroatischen Dirigenten Ivan Repušic, wurde am 21. August 2021 vor der Kulisse des Rathauses im Maschpark aufgezeichnet.Auf dem Programm stehen Auszüge aus den Opern "Tosca", "Rigoletto", "La Traviata", "La Boheme", "Don Giovanni" und "Cavalleria rusticana". Stephen Costello und Nadine Sierra sind sich schon einmal in Hannover beim Klassik Open Air begegnet, 2017 in "Rigoletto", er als Graf, sie als Gilda. Nadine Sierra gastiert regelmäßig in den größten Opernhäusern der Welt und gilt unter den jungen Opernsängerinnen als eine der besten unserer Zeit. Auch Andrzej Filo\u0144czyk ist nicht zum ersten Mal dabei: Er war im Jahr 2019 als Silvio in "Der Bajazzo" beim Hannover Klassik Open Air zu hören.Weiter geht es im diesjährigen 3satFestspielsommer am Samstag, 4. September 2021, 20.15 Uhr, mit einer aktuellen Aufzeichnung von Giacomo Puccinis Oper "Turandot" (Deutsche Erstausstrahlung) mit Martina Serafin und Benedikt Kobel unter der Musikalischen Leitung von Giuseppe Finzi vom Open-Air-Opern-Festival "Oper im Steinbruch 2021" aus St. Margarethen.Der 3satFestspielsommer ist vom 12. Juni bis zum 25. September 2021 im TV-Programm zu sehen. Weitere Konzerte und Opern sowie Tanz-, Theater- und Literatursendungen sind in der 3satMediathek unter https://3sat.de/wirlebenkultur abrufbar und auf den 3sat-Socia-Media-Kanälen mit dem Hashtag wirlebenkultur zu finden.Der 3satFestspielsommer im Überblick: https://kurz.zdf.de/xQMAnsprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/3satfestspielsommer3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5002694