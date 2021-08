DGAP-News: Mynaric AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Mynaric veröffentlicht die nächste Generation ultraschneller, skalierbarer optischer Kommunikationsterminals für Satellitenanwendungen



25.08.2021 / 13:55

CONDOR Mk3 der nächsten Generation treibt Innovationen bei Raumfahrtanwendungen voran und ermöglicht bisher unerreichte Leistung für Satellitenkonstellationen.

COLORADO SPRINGS, Colorado, 25. August 2021 - Mynaric hat auf dem 36. jährlichen Space Symposium sein Weltraumterminal der nächsten Generation vorgestellt und setzt damit sein Engagement für die Industrialisierung der Laserkommunikationstechnologie für den Luft- und Raumfahrtmarkt fort. Das CONDOR Mk3 wird das aktuelle Produktportfolio des Unternehmens um eine in Massenproduktion herstellbare, kleinere, leichtere und stromsparende Option erweitern, die als Reaktion auf die Rückmeldungen von Kunden und der Industrie zum SDA-konformen Mk2-Vorgänger des neuen Produkts entwickelt wurde. Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass es bereits einen Erstkunden für das neu vorgestellte Produkt gewonnen hat. Der ungenannte Kunde wird voraussichtlich ab dem 4. Quartal 2022 erste Lieferungen erhalten und hat sich Optionen für bis zu 20 Einheiten gesichert. "Es besteht ein wachsender Bedarf an leistungsstarken, sicheren und zuverlässigen Verbindungen mit hoher Bandbreite im und aus dem Weltraum", sagte Bulent Altan, CEO von Mynaric. "Mit unserem Weltraumprodukt der neuesten Generation sind wir stolz darauf, Teil der Formel für die Schaffung von Lösungen zu sein, die diesen Bedarf decken. Die CONDOR Mk3 Terminals können in Serie produziert werden, was sie erschwinglich macht und einen groß angelegten Einsatz mit kurzen Vorlaufzeiten für eine Vielzahl von Raumfahrtanwendungen ermöglicht." Der Schlüssel zum Markteintritt des Mk3 ist seine Skalierbarkeit sowohl bei der Geschwindigkeit als auch bei der Produktion. Mit konfigurierbaren Datenraten zwischen 100 Mbit/s und 100 Gbit/s gewährleistet das Terminal sowohl standardisierte Kompatibilität mit den Anforderungen der SDA als auch höhere Geschwindigkeiten für verschiedene Missionen. Darüber hinaus gewährleistet das Engagement und die Investition von Mynaric in die Erweiterung der Produktionskapazitäten in den Vereinigten Staaten und in Deutschland ein skalierbar hergestelltes Terminal, das sowohl kurze Vorlaufzeiten als auch Erschwinglichkeit bietet. "Wir sind unglaublich stolz darauf, dass wir bereits einen Ankerkunden gewonnen haben, noch bevor wir unser CONDOR-Terminal der nächsten Generation offiziell vorgestellt haben", sagte Tina Ghataore, Chief Commercial Officer von Mynaric. "Die Absicht der Space Development Agency, ihre Transport Layer-Satelliten für den direkten Datenempfang im Weltraum zu nutzen, eröffnet kommerziellen Satellitenbetreibern völlig neue Wege. Wir freuen uns, dass wir solche und andere Missionen mit unserem CONDOR Terminal der neuesten Generation unterstützen können." Das CONDOR Mk3 zeichnet sich im Vergleich zu seinen Vorgängern durch erhebliche Vorteile in Bezug auf Größe, Gewicht, Stromverbrauch und Leistung aus, darunter: ? Masse und Größe des optischen Kopfes wurden im Vergleich zu Mk2 um 30 % reduziert ? Optimierter Stromverbrauch ? Flexible Datenratenabdeckung von 100 Mbps bis zu 100 Gbps ? Verbindungsentfernungen über 7.500 km ? Vollständige Konformität mit dem SDA Tranche 0 und Tranche 1 OISL Standard im selben Terminal ? Anpassbarkeit an flache Satellitendesigns Detaillierte technische Spezifikationen können auf der CONDOR Mk3 Produktseite angefordert werden. Um mehr über Mynaric und seine wachsende Präsenz in den USA zu erfahren, besuchen Sie bitte mynaric.com.

Bulent Altan (CEO), Tina Ghataore (CCO) und Joachim Horwath (CTO) mit dem neuen CONDOR Mk3 Terminal für die optische Kommunikation auf dem 36. Space Symposium.

Über Mynaric Mynaric (M0Y, DE000A0JCY11) produziert die Glasfaser für die Lüfte und ermöglicht als Pionier der Laserkommunikation eine extrem schnelle und sichere drahtlose Datenübertragung zwischen Flugzeugen, Drohnen und Satelliten. Weltweit steigt der Bedarf an schnellen und allgegenwärtigen Netzwerkverbindungen unaufhaltsam an. Datennetze wie das Internet beruhen heute weitgehend auf einer Infrastruktur am Boden, die aus rechtlichen, wirtschaftlichen oder logistischen Gründen nicht beliebig erweitert werden kann. Die Zukunft erfordert daher eine Ausweitung der bestehenden Netzinfrastruktur in die Luft und den Weltraum. Mynaric bietet Laserkommunikationsprodukte an, um die notwendigen Datenautobahnen für Telekommunikationskonstellationen in der Luft und im Weltraum zu schaffen. Für weitere Informationen besuchen Sie mynaric.com. # # #

