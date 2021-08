Mitten im Umbau verlässt der Digitalchef (CTO) Sajjad Khan den Daimler-Konzern. Dies teilte das Unternehmen am Dienstag überraschend mit. Einen Teil seiner Aufgaben übernimmt der Schwede Magnus Östberg, für den der Autobauer eigens den Posten des Chief Software Officer geschaffen hat. Die Daimler-Aktie befindet sich derweil in einer technisch brisanten Lage. Der scheidende CTO hat die Software-Entwicklung bei Mercedes-Benz verantwortet. In dieser Funktion kümmerte er sich um die Bereiche Connectivity, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...