Der gestrige Rebound bei den chinesischen IT-Aktien war der erste Hinweis auf eine bevorstehende Bodenbildung. Rund 22% bei Pinduoduo und knapp 15% bei JD.com nach jeweils sehr gute Quartalsergebnissen sind schon mal ein Ausrufezeichen. Wir rechnen dennoch mit weiteren Rücksetzern, doch die absoluten Tiefs dürften wir gesehen haben. Hierzulande droht eine Fortsetzung der politischen Orientierungslosigkeit. Die Union verliert immer weiter an Boden und man muss sich immer mehr die Frage stellen, wie die Partei auf die Idee kam, Armin Laschet ins Rennen um die Kanzlerschaft zu schicken. Wirtschaftspolitisch wird sich Deutschland so oder so weiter ins Abseits manövrieren. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.