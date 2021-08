Darum gehts im Video: Richy wagt den Sprung über den großen Teich - und blickt mit @Tim Schaefer, Börsen-Korrespondent in New York, auf dessen privates Depot. Tim verrät, wieso er eine "Hardcore Buy & Hold"-Strategie fährt, wie man es zu einer Dividendenrendite von mehr als 100% bringt und welche Aktien in seinem Depot den größten Anteil haben. 00:00 - Wie groß ist sein Depot? 02:55 - Vor dem Investment beachten… 05:22 - Börsen-Hype auch in den USA? 07:46 - Netflix-Aktie so früh gekauft? 11:00 - Wieso die Bank of America? 15:28 - Berkshire Hathaway wegen Warren Buffett 18:51 - China-Aktien im Depot? 19:45 - CTS Eventim trotz Corona? 22:06 - Das Management ist entscheidend! 24:26 - Dividenden-Titel Chevron 27:40 - SAP & Microsoft als Marktführer 32:09 - Deutz-Aktie seit 15 Jahren im Depot 34:20 - Wie oft das Depot checken? 35:44 - Lieblingsbranche von Tim Schäfer? 37:40 - Wie kams zur Buy & Hold-Strategie? 41:00 - 100% Dividendenrendite? 42:45 - Kryptowährungen wie Bitcoin kaufen? 46:08 - Nerven behalten & Verluste aushalten - Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/