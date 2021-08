Heute ist der erste Handelstag der französischen Umalis Group im direct market der Wiener Börse. Die Aktien des Unternehmens (ISIN: FR0011776889) können ab sofort einmal täglich in einer Auktion gehandelt werden. Umalis Group ist auf dem Gebiet der Lohnportagen tätig. Der Firmensitz des Unternehmens befindet sich in Caudry, Frankreich. Das Unternehmen notiert seit 2014 an der Euronext Paris. (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.08.)

