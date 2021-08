DJ MÄRKTE USA/Wenig verändert - Warten auf Powell-Aussagen

NEW YORK (Dow Jones)--Nach den Rekordhochs am Vortag dürfte die Wall Street zur Wochenmitte mit einer wenig veränderten Tendenz in den Handel starten. Marktteilnehmer verweisen auf eine zunehmende Zurückhaltung vor der mit Spannung erwarteten Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole am Freitag.

"Wir müssen abwarten, denn wir kommen an den Punkt, an dem wir glauben, dass wir endgültige Informationen über das Tapering erhalten werden", sagt Daniel Morris, Chefmarktstratege bei BNP Paribas Asset Management. "Auf der einen Seite haben wir die Tapering-Signale, aber auf der anderen Seite sehen wir, dass eine konjunkturelle Verlangsamung erwartet wird."

Zudem nährt die endgültige US-Zulassung des Covid-19-Impfstoffs von Biontech/Pfizer die Hoffnung, dass sich das Impftempo wieder erhöht. Gleichzeitig gibt es allerdings auch Sorgen in Bezug auf die Wirksamkeit von Impfstoffen, was sich wieder negativ auf die konjunkturelle Erholung auswirken könnte, heißt es.

Einen Hinweis, wie es um die US-Konjunktur bestellt ist, lieferten vor der Startglocke die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter für Juli. Hier wurde zwar ein leichter Rückgang verzeichnet, der aber geringer ausfiel als von den Analysten erwartet.

Ölpreise knapp behauptet - Dollar legt leicht zu

Nach den kräftigen Aufschlägen der vergangenen beiden Tage zeigen sich die Ölpreise mit einem kleinen Plus. Brent und WTI haben seit Wochenbeginn jeweils rund 8 Prozent gewonnen. Die Hoffnung auf zunehmende Impfungen und damit positive Auswirkungen auf die Ölnachfrage sowie ein Brand auf einer mexikanischen Ölförderplattform hatten zuletzt die Preise angetrieben. Die Öllagerdaten des Branchenverbands API haben am Vorabend eine geringere Abnahme der Rohöl- und Benzinbestände gezeigt als erwartet. Nun wird auf die offiziellen Daten im Verlauf gewartet.

Etwas fester zeigt sich der Dollar. Der Dollar-Index legt um 0,2 Prozent zu. Devisen-Analystin You-Na Park-Heger von der Commerzbank rechnet nicht damit, dass Powell das Notenbankertreffen für eine große (Taper-) Ankündigung nutzen wird, sondern wenn überhaupt die nächste Fed-Sitzung im September. Die konjunkturelle Erholung setze sich schließlich fort, und inwieweit die neuesten Entwicklungen in Sachen Pandemie die Erholung abbremsen könnten, müsse sich noch zeigen.

Der leicht anziehende Dollar drückt den Goldpreis wieder unter die Marke von 1.800 Dollar. Das Edelmetall dürfte bis zur Powell-Rede am Freitag um dieses Niveau pendeln, heißt es. Am Anleihenmarkt gibt es derweil nur wenig Bewegung. Die Renditen legen leicht zu.

Nordstrom-Aktie trotz guter Zahlen unter Druck

Bei den Einzelwerten geht es für die Nordstrom-Aktie vorbörslich um gut 12 Prozent nach unten - obwohl der Einzelhändler im zweiten Quartal mehr verdient hat als erwartet und den Ausblick angehoben hat. Den Kursverlust erklären Teilnehmer mit den starken Zahlen, die Wettbewerber Macy's kürzlich vorgelegt hat. Diese dürften die Erwartungen an die Branche zu hoch geschraubt haben.

Auch Urban Outfitters (-4,3%) hat Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal kräftig gesteigert und dabei die Erwartungen von Analysten übertroffen. Hier dürften Anleger Gewinne mitnehmen, denn seit Jahresbeginn liegt die Aktie gut 50 Prozent im Plus. Intuit (+3,4%) überzeugte mit einem überraschend starken Ergebnis im Geschäftsjahr 2020/21.

