Die Evotec-Aktie hat sich im August bisher bärenstark gezeigt. Beflügelt worden war das Biotech-Unternehmen von positiven Studiendaten, bestätigten Jahreszielen zur Vorlage der Quartalszahlen, einer geplanten Zweitnotiz der Aktie an der US-Technologiebörse Nasdaq sowie positiven Analystenstudien. So geht es nach dem Höhenflug weiter.Nachdem die Evotec-Aktie den gesamten Juli korrigiert hatte, glückte ihr Anfang August ein starker Rebound am Support an der 100-Tage-Linie bei rund 34,50 Euro. Daraufhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...