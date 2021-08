Hannover (ots) - Zur Kommunalwahl 2021 lädt der NDR Niedersachsen in Kooperation mit Lokalzeitungen zu sechs Wahlhearings ein. In den Studiostandorten Göttingen, Osnabrück, Lüneburg, Oldenburg, Braunschweig und Hannover diskutieren die Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters über Chancen, Herausforderungen und politische Ideen für ihre Kommunen.Auftakt für das Livestream-Format ist Donnerstag, 26. August 2021, in Göttingen. Hallo Niedersachsen Moderatorin Christina von Saß und Frerk Schenker vom Göttinger Tageblatt führen durch die Diskussion. Start ist um 16.00 Uhr.Eingeladen wird nach dem Prinzip der abgestuften Chancengleichheit - also die Bewerberinnen und Bewerber, die eine realistische Chance haben, gewählt zu werden.Der Live-Stream kann ab 16.00 Uhr auf ndr.de und in der NDR Niedersachsen App verfolgt werden. Im Radio wird das Hearing ab 19.05 Uhr bei NDR 1 Niedersachsen präsentiert. Die Fernsehmagazine Niedersachsen 18.00 und Hallo Niedersachsen bieten am Tag darauf eine Zusammenfassung.Weitere Termine der NDR Wahlhearings:30.8. OsnabrückModeration: Jan StarkebaumLive-Stream ab 16.00 auf ndr.deAb 19.05 Uhr im Radio bei NDR 1 Niedersachsen1.9. LüneburgModeration: Jan Starkebaum und Marc Rath von der LandeszeitungLive-Stream ab 16.00 Uhr auf ndr.deAb 19.05 Uhr im Radio bei NDR 1 Niedersachsen3.9. OldenburgModeration: Jan StarkebaumLive-Stream ab 16.00 Uhr auf ndr.deAb 19.05 Uhr im Radio bei NDR 1 Niedersachsen6.9. BraunschweigModeration: Christina von Saß und Christian Klose von der Braunschweiger ZeitungLive-Stream ab 16.00 auf ndr.deAb 19.05 Uhr im Radio bei NDR 1 Niedersachsen8.9. HannoverModeration: Christina von Saß und Hendrik Brandt von der HAZLive-Stream ab 17.00 auf ndr.deAb 19.05 Uhr im Radio bei NDR 1 NiedersachsenDie Fernsehsendungen Niedersachsen 18.00 und Hallo Niedersachsen senden jeweils einen Tag später Zusammenfassungen.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkLFH NiedersachsenMartina ThorauschTel.: 0511/988 - 2430Mail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5002844