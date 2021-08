Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der Nasdaq Composite kletterte gestern erstmals in seiner Geschichte auf über 15.000 Punkten. Auch der S&P 500 stieg auf eine neue Bestmarke. Der Dow Jones hingegen konnte keine neuen Rekorde markieren. Bei den Einzelthemen geht es heute um Snowflake, Abercrombie & Fitch, Gamestop, AMC Entertainment, Naked Brand Group, Cardano, Tomra Systems, Mowi und Readly. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Patrick DeWayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt. Hier findet Ihr alle Ausgaben von "einfach börse": https://www.boersenmedien.de/einfachboerse/1