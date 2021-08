Lego-Technik gibt es immer wieder auch in lebensgroß - zum Beispiel in Form von fahrbaren Untersätzen, die aus Abertausend Steinchen bestehen. Dass Lego-Projekte auch mit zahlreichen technischen Spielereien verbunden sein können, ist nichts Neues. Ob Kartenhäuser bauende Roboter oder fahrtüchtige Lamborghinis im Mini-Format: Sowohl ambitionierte Tüftler:innen als auch das Unternehmen selbst haben längst erkannt, dass die Bauteilchen in Verbindung mit Technikelementen auf große Begeisterung stoßen. Zum wiederholten Mal hat ein Lego-Team...

Den vollständigen Artikel lesen ...