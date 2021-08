Vor 2 Jahren war man noch der große Star, bevor einer derGründer, Simon Moroney, ging. Mehrere Fehlentscheidungen in der Forschung unterliefen die Position von MorphoSys. Wir verzichten hier auf die Einzelheiten, weil es sonst zu kompliziert würde.



Die Münchener (in Planegg) kauften im Frühjahr einen US-Spezialisten, um die Produktpalette zu erweitern. 1,5 Mrd. € Kaufpreis wurden von den Analysten massiv kritisiert und waren das i-Tüpfelchen zum Absturz auf das Niveau 40/45 €. Das "manager-magazin" liefert die detaillierte Story, die wir zur Lektüre ergänzend empfehlen. Besonders spannend: MorphoSys wird bei 1,5 Mrd. € Marktwert ein akuter Kandidat für eine Übernahme.



