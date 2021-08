Nachdem BioNTech bereits am Montag die reguläre US-Zulassung für den Corona-Impfstoff Comirnaty erhalten hatte, vermuteten Experten, dass auch Moderna in Kürze nachziehen wird. Am heutigen Mittwoch gab das Biotech-Unternehmen nun bekannt, dass Antrag auf volle Zulassung des Corona-Vakzins gestellt wurde.Moderna gab am Mittwoch bekannt, dass die Gesellschaft ein Zulassungsantrag (Biologics License Application, kurz BLA) bei der US-Arzneimittelbehörde FDA für den Corona-Impfstoff für Personen ab 18 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...