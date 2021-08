DGAP-News: International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Prognoseänderung

25.08.2021 / 16:32

International School Augsburg blickt auf ein erfolgreiches Halbjahr 2020-21 zurück. - Trotz Corona Unterricht ununterbrochen möglich - Schülerzahl leicht steigend - Campusplanung gestartet - Bilanzsumme 6.885 T Euro / Gesamtumsatz 3.138 T EUR - Positiver Ausblick Augsburg 25. August 2021 - Trotz großer Herausforderungen hat sich die erste Hälfte des Schul- und Geschäftsjahr 2020-21 für die International School Augsburg sehr erfolgreich entwickelt. Zum 28.2.2021 wies die ISA gAG eine Bilanzsumme von 6.885 TEUR und einen Umsatz von 3.138 TEUR aus. Die Zahl der Schüler:Innen stieg im Vergleich zum Schuljahresanfang von 325 auf 327 leicht an. Die Quote der "Internationals" liegt bei 45 Prozent. Die Schüler:Innen werden von insgesamt 66 Lehrern und Lehrerinnen unterrichtet. Herausforderungen gut gemeistert Das 16. Geschäftsjahr war für die ISA gAG ein besonders herausforderndes Jahr. "Zum Einen war auch bei der ISA der Unterrichtsbetrieb massiv von den Auswirkungen der Pandemie betroffen", so der Finanzvorstand, Marcus Wagner. "Mit der cloud-basierten IT-Infrastruktur, die wir in den letzten Jahren aufgebaut haben, und der Investition in die Fortbildung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind wir optimal aufgestellt und können flexibel auf alle Einschränkungen mit Online-, Hybrid- und Präsenzunterricht reagieren. Unser Hygienekonzept hat es uns auch erlaubt, in Präsenz den täglichen Unterricht für alle aufrechtzuerhalten und auf Wechselunterricht verzichten zu können." Zum Anderen mussten im Verlauf des gesamten Geschäftsjahres neben dem Börsengang als erste Bildungsaktie am deutschen Kapitalmarkt, drei größere Überflutungsvorfälle und der Beginn der Planungen für den neuen Schulcampus parallel zum regulären Geschäftsbetrieb gestemmt werden. Mit dem Börsengang, der zum Berichtszeitpunkt noch nicht abgeschlossen war, konnte das Ziel erreicht werden, die wirtschaftlichen Voraussetzungen für den Bau des neuen Campus zu schaffen. "Wir freuen uns, dass wir so viele Privatanleger davon überzeugen konnten, zum ersten Mal privat in Bildung zu investieren," so Marcus Wagner weiter, "Nun gilt es auch institutionelle Investoren für die "Investition in Bildung" zu gewinnen." Dazu besuchte Wagner verschiedene Investorenkonferenzen, um so für das europaweit einzigartige Projekt der ISA Bildungsaktie zu werben. Ausblick: Planungen für neuen Campus laufen Trotz des äußerst anspruchsvolles Geschäftsverlaufs, der auch die Belegschaft der ISA gAG sehr gefordert hat, entwickelt sich das laufende Geschäftsjahr 2020-21 wirtschaftlich sehr positiv. Die verbleibenden, langfristigen Darlehensverbindlichkeiten und laufende Finanzierungskosten konnten weiter reduziert werden. Mit Abschluss des Börsenganges sowie aus der leichten Erhöhung des Schulgeldes folgt eine "gesunde" Liquidität. Auch den Forecast für das Betriebsergebnis (Jahresergebnis vor IPO-Kosten, Ertragsteuern, Finanzergebnis und neutralen Effekten) konnte die ISA gAG anheben. Er liegt jetzt mit rund 120-130 T€ über dem des Vorjahres. Das zu erwartende Jahresergebnis wird jedoch außerordentlich durch die Kosten des Börsengangs mit ca. 0,4 Mio. € belastet. "Mit dem Börsengang haben wir die wirtschaftliche Grundlage für unsere Campusplanungen geschaffen und in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres mit deren Umsetzung begonnen", erklärt Marcus Wagner. "Der Wirtschaftsstandort Augsburg zieht international mobile Familien an, die nach einem Schulkonzept suchen, das es Ihnen erlaubt, überall auf der Welt zu Hause zu sein. Diesen Familien werden wir mit einem innovativen, neuen Schulcampus in Zukunft noch besser helfen können, ihre beruflichen Ziele mit der Familie zu vereinbaren." Unterstützung für die ersten Schritte der Vorplanung holte sich die Schule von Studierenden der Augsburger Hochschule des Master-Studiengangs "Transformation Design", die im Rahmen des Transfer-Projektes "Phase 0" gemeinsam mit Schüler:innen, Lehrer:innen, Angestellten und Eltern erste Ideen für den neuen Campus entwickelten.



Über die International School Die International School Augsburg, gelegen in Gersthofen, wurde 2005 gegründet, um im Wirtschaftsraum A³ / Augsburg / München eine Schule für international mobile Familien nach internationalen Bildungsstandards anzubieten. Schüler im Alter von 3 bis 18 Jahren profitieren vom umfangreichen und ausgewogenen Lern- und Erziehungsprogramm der ISA als Gesamtschule in englischer Schulsprache, das den akademischen Bildungsweg dieser Kinder sicherstellt und zu den international anerkannten Schulabschlüssen des IB Diploma (International Baccalaureate = anerkannte, allgemeine Hochschulreife) und des IGCSE (International Certificate of Secondary Education = anerkannte Mittlere Reife) führt. Darüber hinaus stellt die Schule die lokale Integration der Kinder durch den intensiven Unterricht in der Landessprache (=Deutsch) und den Erhalt der Muttersprache durch eine Vielzahl von Muttersprach - Unterrichtsangeboten sicher. Zur Sicherstellung der Qualität der Lehre, des pädagogischen Konzeptes und der schulinternen Prozesse hat die ISA die folgenden international renommierten Akkreditierungen erlangt: 2019 und 2012 / CIS (Council of International Schools), 2010 / IB Diploma Programme, 2009 / IB PYP (Primary Years Programme), 2008 / CIE (Cambridge International Examinations Centre für das IGCSE). Auszeichnungen, die die Region Augsburg in internationalen Bildungsstandards auf Augenhöhe mit Berlin, Brüssel oder London heben.Die Schule führt in Bayern den Status als Ersatzschule in den Klassen 1-9 sowie als Ergänzungsschule in Klassen 10-12. Mit heute rund 325 Schülern und 90 Mitarbeitern steht die ISA heute als Mitglied der Charta der Vielfalt für die Vielfalt der Kulturen und setzt sich für die interkulturelle Verständigung ein. Marcus Wagner, Olga Kaiser

