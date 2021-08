Nicht nur kräftige Kurssteigerungen haben die Anleger weltweit in diesem Jahr erfreut, sondern auch ein unerwartet ergiebiger Geldsegen durch Dividenden. 2022 soll es noch mehr Ausschüttungen für die Aktionäre geben. Rund 1,39 Billionen Dollar an Dividenden werden die Anleger 2021 kassieren. Das geht aus dem neuen Janus Henderson Global Dividend Index hervor. Damit soll der Rekordstand von 1,43 Billionen aus dem Jahr vor Corona - also 2019 - fast schon wieder erreicht werden. Noch im Februar war der britische Vermögensverwalter Janus Henderson davon ausgegangen, dass es 2021 bestenfalls 1,32 Billionen Dollar an Ausschüttungen geben werde. Nun sieht die Prognose, nachdem der Löwenanteil der Dividenden in diesem Jahr bereits verteilt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...