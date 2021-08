(shareribs.com) New York 25.08.2021 - Ford verzeichnet ein hohes Interesse am kommenden Elektro-Pick Up F-150 Lightning. Die Produktionspläne wurden ausgeweitet. Derweil wächst der Absatz von E-Autos in den USA immer weiter. Der kommende Ford-150 Lightning dürfte zu einem Bestseller werden, soviel war bereits klar, als das traditionelle Design, die hohe Leistungsfähigkeit und der geplante Preis bekanntgegeben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...