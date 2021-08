Noch Ende 2020 sah die Zukunft für die Firma Gesco düster aus. Allerdings konnte das Unternehmen seitdem eine überaus positive Entwicklung vollziehen, die auch mittelfristig weiter andauern dürfte.Die Wuppertaler Beteiligungsgesellschaft Gesco (DE000A1K0201) hatte in den vergangenen Jahren mit einigen Herausforderungen im operativen Geschäft zu kämpfen, was sich auch eindeutig im letzten Geschäftsbericht widerspiegelt. Demnach erzielten die NRWler in 2020 lediglich Erlöse in Höhe von 397 Millionen Euro und mussten zudem einen Nettoverlust ...

