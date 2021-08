Nach der jüngsten Zulassung des Top-Sellers Rivaroxaban (Xarelto) in Japan glückte nun der nächste Schritt. Bayer gab am Dienstag bekannt, dass Xarelto von der US-Arzneimittelbehörde FDA für die Behandlung von koronaren Herzkrankheiten ebenfalls in den USA zugelassen wurde. Trotz der positiven Meldung blieb die Bayer-Aktie unverändert.Die US-Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration) hat eine Erweiterung der Indikation pAVK für die vaskuläre Dosis von Xarelto (Rivaroxaban) zugelassen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...