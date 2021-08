von Oliver Ristau, Redaktion €uro am Sonntag€uro am Sonntag: Sie haben den Verkauf eines Teils des Flachwalzgeschäfts verkündet. Warum nicht alles? Rainer Verhoeven: Wir verkaufen jetzt Standorte für rund acht Millionen Euro zuzüglich 67 Millionen für das Nettoumlaufvermögen an die italienische Kupferholding Intek. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...