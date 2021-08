Vaduz (ots) - Um aktuelle politische Fragen älterer Menschen in Liechtenstein zu diskutieren, traf sich Regierungsrat Manuel Frick am Mittwoch, 25. August 2021 mit dem neu bestellten Senioren- und Seniorinnenbeirat zur ersten Sitzung in dieser Legislaturperiode.Rückwirkend seit dem 1. Januar 2021 ist der neu bestellte Senioren- und Seniorinnenbeirat im Amt. In den kommenden vier Jahren amtieren die 22 Mitglieder, bestehend aus je einem Mann und einer Frau pro Gemeinde, als Sprachrohr der älteren Menschen in Liechtenstein. Seit 2008 berät dieses parteipolitisch neutrale Gremium die Regierung in alterspolitischen Fragen, liefert wertvolle Impulse und unterstützt durch Stellungnahmen zu aktuellen Themen.Beginnend mit einer Schweigeminute zu Gedenken an I.D. Fürstin Marie begrüsste Regierungsrat Manuel Frick die neuen Mitglieder des Senioren- und Seniorinnenbeirats im Rathaussaal Vaduz zum Anlass, der unter 3G-Erfordernis abgehalten wurde. Nach einer Vorstellungsrunde wurde das Tagesthema "Reflexion der Covid-19-Pademie" durch ein Impulsreferat von Peter Gstöhl, Leiter des Amtes für Gesundheit, eingeleitet. Zudem gab es einen chronologischen Rückblick sowie einen aktuellen Situationsbericht. Anschliessend diskutierten die Anwesenden über die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf den Alltag von Seniorinnen und Senioren und tauschten Erfahrungen aus.Regierungsrat Manuel Frick reflektiert nach der Sitzung: "Der Austausch war wichtig und interessant. Ich habe Einblick erhalten in die facettenreichen Perspektiven liechtensteinischen Seniorinnen und Senioren und ich werde die Rückmeldungen in die Aufarbeitung der Pandemiebewältigung einfliessen lassen."Mit der Ankündigung auf eine geplanten Umfrage der Mitglieder, um ein Bild über die Lebenssituation von älteren Menschen in Liechtenstein zu erhalten, und einer anregenden Austauschrunde über weitere Themen mit alterspolitischer Tragweite fand die Sitzung mit einem Ausblick auf kommende Projekte ihren Abschluss.Die Mitglieder des Senioren-/Seniorinnenbeirates für die Periode 2021 bis 2024 sind:Gemeinde Balzers: Elisabeth Wolfinger, Adolf FrickGemeinde Triesen: Maria Lehmann, Bruno JehleGemeinde Triesenberg: Maria Theresia Schröter, Rudolf KeutscheggerGemeinde Vaduz: Alice Hagen, Hans WachterGemeinde Schaan: Luzia Beck, Karl JehleGemeinde Planken: Waltraud Höpker, Friedrich von BültzingslöwenGemeinde Eschen: Gina Hasler, Normann MarxerGemeinde Mauren: Irene Ambühl, Peter MündleGemeinde Gamprin: Susanna Schneider, Rainer MarxerGemeinde Ruggell: Ursula Johanna Biedermann, Hubert BüchelGemeinde Schellenberg: Marianne Ritter, Pius FasserPressekontakt:Ministerium für Gesellschaft und KulturMartin Hasler, GeneralsekretärT +423 236 74 76Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100876224