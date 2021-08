DJ Scheuer unterzeichnet Abkommen zur Stärkung des Bahnverkehrs mit der Schweiz

BERLIN (Dow Jones)--Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat am Mittwoch im Rahmen eines virtuellen Treffens mit seiner Schweizer Kollegin, Bundesrätin Simonetta Sommaruga, eine Vereinbarung zum grenzüberschreitenden Schienenverkehr unterzeichnet. Das Abkommen knüpft an die Ressortvereinbarung aus dem Jahr 1996 an und stellt die Grundlage für die künftige Zusammenarbeit der beiden Länder im Bereich des Schienenverkehrs dar, wie das Bundesverkehrsministerium mitteilte.

Laut Mitteilung sind die vier wichtigsten Ziele des neuen Abkommens zum einen die Stärkung der Zusammenarbeit in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Innovation und Digitalisierung. Intensiv zusammenarbeiten wollen beide Länder bei Entwicklung und Aufbau eines vertakteten Fahrplankonzeptes im internationalen Schienenpersonenverkehr. Anstrengungen für die Harmonisierung der technischen Parameter im grenzüberschreitenden Schienenverkehr sollen verstärkt werden. Ferner wollen beide Länder die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Eisenbahnverkehrsunternehmen fördern, um Tages- und Nachtzugverbindungen im internationalen Schienenpersonenfernverkehr zu intensivieren.

August 25, 2021 11:46 ET (15:46 GMT)

