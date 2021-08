Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Rosgix -0,04% auf 2985,56, davor 5 Tage im Plus (0,27% Zuwachs von 2978,48 auf 2986,67), Verbund -0,99% auf 90,2, davor 3 Tage im Plus (4,59% Zuwachs von 87,1 auf 91,1), Kapsch TrafficCom -0,53% auf 15,12, davor 3 Tage im Plus (3,12% Zuwachs von 14,74 auf 15,2), OMV -0,95% auf 47,02, davor 3 Tage im Plus (4,86% Zuwachs von 45,27 auf 47,47), Petro Welt Technologies +3,35% auf 2,16, davor 3 Tage im Plus (8% Zuwachs von 2 auf 2,16), startup300 0% auf 3,32, davor 3 Tage ohne Veränderung . ATX TR Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: Bawag (3 Plätze gutgemacht, von 9 auf 6); dazu, voestalpine (-1, von 6 auf 7), Wienerberger (-1, von 7 auf 8), Verbund (-1, von 8 auf 9), RBI (+1, von 14 auf 13), Immofinanz (-1, von 13 auf 14), S Immo (+1, von ...

