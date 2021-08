The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 25.08.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 25.08.2021



ISIN Name

CA00249G1054 AZN CAPITAL CORP.

CA6092861096 MONETA PORCUPINE MNS

CA8492111072 SPOTLITE360 TECHNOLOGIES

DE0006853005 ODEON FILM AG O.N.

JP3825850005 FUNAI EL. CO. LTD

