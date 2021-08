Die Aktien von Western Digital sind am Mittwoch im späten New Yorker Handel wegen Spekulationen über eine Fusion mit einem japanischen Wettbewerber nach oben gesprungen. Zuvor nur knapp im Plus liegend, schossen sie zwei Stunden vor US-Handelsschluss plötzlich um zehn Prozent und mehr nach oben. Einem Bericht des "Wall Street Journal" zufolge befindet sich der Speicherhersteller in fortgeschrittenen Gesprächen über eine Verschmelzung mit dem japanischen Konzern Kioxia Holdings.Laut dem Bericht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...