TEMECULA, Kalifornien, Aug. 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Clean Energy & Industrial Gases Group (Gruppe) von Nikkiso Cryogenic Industries, eine Tochtergesellschaft von Nikkiso Co., Ltd (Japan), freut sich, bekanntgeben zu können, dass Etan Hon zum Product Manager von Turbo Aftermarket Services (AMS) für die Nikkiso Cryogenic Services (NCS) ernannt wurde.



Diese Erweiterung ihres Managementteams dient zur Unterstützung der Ziele der Gruppe, ihre AMS weiter für Turboexpander auszubauen. Das Produktsortiment von Turbo All Brands wird ebenfalls erweitert, um weitere Marken zu unterstützen, darunter ACD, Rotoflow, Atlas Copco und Cryostar.

Etan verfügt über einen Abschluss in Raumfahrttechnik von der University of California in San Diego. Er begann seine berufliche Laufbahn bei Schlumberger und Baker Hughes, wo er Dienstleistungen für Ölfelder von Kunden der texanischen Öl- und Gasindustrie bereitstellte. 2017 schloss er sich ACD LLC als Field Service Manager an. Nach der Übernahme durch Nikkiso im Jahr 2019 wechselte er in die Rolle des Service Manager von Turbo AMS für NCS und half dabei, die Abteilung ACD Turbo AMS in eine neue Einrichtung im kalifornischen Irvine zu verlegen. Ebenso unterstützte er die Neuentwicklung von Standards und Prozessen der internationalen Service-Center für Turbo AMS in Irvine. Die neue Struktur hat zu einem erfolgreichen operativen Geschäft vor Ort geführt und wird weltweit die richtige Unterstützung des Turbo AMS-Teams sicherstellen.

"Das NCS-Team freut sich, Etan in seiner neuen Rolle im Turbo AMS Product Management zu haben", so Jim Estes, President von NCS. "Seine jahrelange Erfahrung und sein Fokus auf den Kundenservice haben unsere Erwartungen übertroffen. Ich freue mich darauf, dass er seinen Erfolg in dieser neuen Rolle fortführen wird."

Nikkiso Cryogenic Services bietet weltweiten Service und Support an, unter anderem an Standorten in Malaysia, Deutschland, Indien, Australien, Taiwan und China sowie an sechs Standorten in Nordamerika.

