MedMira back on track?: Kurs steigt und Aktienumsätze nehmen zu!

Bin nach wie vor positiv für MedMira. Das könnte was Großes werden da selbst die US-Regierung mehr testen will. Aber Covid ist nicht alles! Tests für Syphilis und AIDS sind auf dem Weg, Topseller Produkte zu werden

MedMira konnte Anlegern bereits schöne Kursgewinne bescheren jedoch das Niveau um 0,80 CAD nicht verteidigen. Da keine News kamen und sich alles verzögert hat, ging der Kurs wieder bis 0,12 CAD zurück. Seit 2 Tagen steigt der Kurs mit erhöhten Umsätzen und liegt um 0,16 CAD. Interessant und dies veranlasste mich noch mehr Research zu betreiben.

Vorweg: Ich bin nach wie vor sehr positiv für die Aktie und das Unternehmen auch wenn es eine Spekulation ist und kein Witwen- und Waisenpapier. Nachdem ich mir mögliche Übernahmevergleiche angeschaut habe komme ich zum Schluss, dass das Unternehmen wenn alles gut läuft mindestens 1,5-2 Mrd. CAD wert sein sollte. Wie komme ich drauf?

G4 Clear waiver (CLIA) FDA-Zulassung

MedMira erhielt 2015 erfolgreich die PMA-Zulassung der US-FDA für seinen Schnelltest. Diese Zulassung ermöglichte es dem Unternehmen, auf komplexen Märkten wie z. B. professionelle Labore zu verkaufen. Die Marktgröße für moderne komplexe Anwender beträgt 3 Mio. USD pro Jahr, wovon MedMira derzeit einen Marktanteil von 20 % hat. Um das Produkt auf dem Hauptmarkt wie Ärzte, Apotheken oder große Screening-Programme zu verkaufen, verlangt die FDA eine zusätzliche Studie, die Clear waiver (CLIA) genannt wird. Diese Studie konzentriert sich ausschließlich auf die Benutzerfreundlichkeit und prüft die Fähigkeit der Benutzer, einen Test ohne Probleme durchzuführen und zu interpretieren. Alle vorklinischen Arbeiten und die Voreinreichung wurden im November 2019 abgeschlossen und MedMira trat in die letzte Phase der klinischen Studien in den USA ein die sich aufgrund von COVID-19 um mehr als 18 Monate verzögerte. Wei ich höre kann man nun mit diesen Studien beginnen und diese sollen bis Ende 2021 abgeschlossen sein.

Marktgröße HIV CLIA FDA-Produkte

Der HIV-CLIA-FDA-Markt hat ein jährliches Umsatzvolumen von über 350 Mio. USD und selbst während der Pandemie war das Testen ein wichtiger Schwerpunkt für die US-Regierung. Der Umsatz lässt sich in zwei Bereiche unterteilen: öffentliches Screening und private Diagnose, wobei das Screening-Programm der US-Regierung mehr als 80 % des gesamten Jahresumsatzes ausmacht.

Nun zum AIDS-HIV Markt und Test:

Öffentlicher Sektor für HIV-Screening

Der größte Teil des HIV-Screenings wird vom Center of Disease Control (CDC) durchgeführt, das 2021 von der US-Regierung mit 964,7 Mio. USD (2020: 928,7 Mio. USD) ausgestattet wurde. (Referenz: https://www.hiv.gov/federal-response/funding/budget Etwa 30 % davon werden für den Kauf von HIV-Schnelltests verwendet, entweder direkt oder durch die Finanzierung verschiedener staatlicher Organisationen wie großer Krankenhäuser, Wohlfahrtsverbände und Universitäten. Das bundesweite Screening-Programm der CDC beläuft sich auf ca. 80 Mio. USD (10 Mio. HIV-Tests), die in den mobilen Screening-Kliniken der CDC verwendet werden. Die Mittel für staatliche Organisationen wie die Rutgers University belaufen sich auf jährlich 210 Mio. USD (ca. 15 Mio. HIV-Tests). MedMira wird sich mit den neuen Tests da eine schöne Scheibe am Markt abschneiden.

Privater HIV-Diagnose-Sektor

Der private Sektor erwirtschaftet jährlich Umsätze zwischen 60 und 80 Mio. USD. Diese Verkäufe erfolgen entweder direkt an die Endverbraucher oder über große Vertriebsunternehmen, die Exklusivverträge mit den Endverbrauchern (Krankenhäusern usw.) geschlossen haben. Die größten Vertriebsunternehmen in den USA sind VWR (Avantor), Medline Industries, Cardinal Health und Thermo Fisher.

MedMira ist seit 2011 ein Lieferant von Cardinal Health für seinen aktuellen HIV-Schnelltest und seit 2015 Lieferant von VWR (Avantor) und Medline Industries. Die einzige Herausforderung ist das Fehlen der CLIA-Zulassung der FDA was aber bald behoben sein sollte.

Marktmöglichkeiten und Chancen

Derzeit gibt es in den USA nur drei CLIA-Konkurrenten, die von der FDA zugelassen sind, und kein weiteres Produkt befindet sich im Zulassungsverfahren. MedMira ist somit einzigartig unterwegs, baut momentan die Produktion aus und stellt gutes Personal ein.

Viel fehlt nicht mehr und ich denke auch die FDA Zulassung für die COVID 19 Produktfamilie wird noch vor Ende Jahr geschehen. Covid19 wird uns begleiten wie eine Grippe. Das geht nicht einfach vorbei. Die Tests von MedMira sind qualitativ sehr gut und werden auch den letzten Schritt der Tests bestehen meines Erachtens.

MedMira wird so ein Problemlöser und Profiteur sein und damit dann auch ein Übernahmekandidat in den nächsten 18 Monaten womöglich schon. Ich kann mich täuschen aber nachdem was ich alles gelesen und recherchiert habe sind die Chancen für einen großen Wurf sehr hoch. Geduld ist gefragt natürlich und ein Quentchen Glück. Wir werden sehen. Ich bin dabei.

Wichtig: MedMira hat alles selber entwickelt und patentiert. Das heißt man muss keine Lizenzgebühren bezahlen! Das dürfte die Bruttomarge mit Sicherheit bei 50-60% stehen lassen wenns richtig los geht.

Herzliche Grüße aus der Schweiz und viel Glück an der Börse wünscht Ihnen

Ihr Jochen Staiger

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien.

