Die Entwickler von Euler, dem ersten Kreditprotokoll, das es Nutzern ermöglicht, ihre eigenen Kreditmärkte einzurichten, haben heute den Abschluss einer von Paradigm angeführten Serie-A-Finanzierungsrunde von 8 Mio. US-Dollar bekannt gegeben. Das aufgenommene Kapital wird dabei helfen, das Euler-Entwicklerteam im Vorfeld der Markteinführung des Protokolls zu verstärken und dessen Integration in das weitere DeFi-Ökosystem zu unterstützen.

"Der Long Tail der DeFi-Assets ist erheblich und wird von den bisherigen Kreditprotokollen nicht hinreichend erfasst", so Charlie Noyes, Investmentpartner bei Paradigm. "Das Euler-Team arbeitet an einem Protokoll, das diesen Anforderungen auf eine neuartige, skalierbare Art gerecht wird, und wir freuen uns, diese Entwicklung zu unterstützen."

Der Hauptinvestor der Seed-Runde, Lemniscap, beteiligte sich neben weiteren führenden Angel-Investoren, darunter Anthony Sassano von The Daily Gwei, Ryan Sean Adams von Bankless, Kain Warwick von Synthetix und Hasu von Uncommon Coreauch, auch an dieser Finanzierungsrunde.

Laut Michael Bentley, Mitbegründer von Euler, ist das Protokoll "speziell darauf zugeschnitten, um erlaubnisfreie Notierungen fast aller Krypto-Assets zu ermöglichen ohne gesetzliche Einschränkungen der Kreditaufnahmen und -vergaben zwischen Nutzern."

"Es wurde viel Forschungs- und Entwicklungszeit investiert, um herauszufinden, wie Nutzer so gut wie alle Krypto-Assets auf kapitaleffizientem Weg verleihen und leihen und gleichzeitig die Risiken einiger dieser volatileren Assets begrenzt werden können. Euler wurde speziell für Menschen und Unternehmen entwickelt, die nach langfristigen Speicher- und Renditegelegenheiten suchen", fügt der Mitbegründer von Euler an.

Euler wurde vom Encode Club inkubiert, einer weltweiten Community von Blockchain-Entwicklern, die primär an Universitäten tätig sind. Bei einem Encode-Hackathon im vergangenen Sommer traf Bentley ein ehemaliger Postdoktorand an der Universität Oxford auf die Mitbegründer Jack Prior und Doug Hoyte.

Das Team hat sich nun zum Ziel gesetzt, das Protokoll bis Ende des Jahres auf den Markt zu bringen und in das weitergefasste DeFi-Ökosystem zu integrieren sowie die Kontrolle über das Protokoll an eine dezentrale Community von Verwaltern zu übertragen.

Über Euler

Euler ist ein kapitaleffizientes Permissionless-Kreditprotokoll, das Nutzern hilft, Zinsen für ihre Krypto-Vermögenswerte zu erhalten oder sich gegen volatile Märkte abzusichern, ohne dass sie dazu eine vertrauenswürdige Drittpartei benötigen. Euler zeichnet sich durch eine Reihe von Innovationen aus, die im DeFi-Segment ihresgleichen suchen: Permissionless-Kreditmärkte, reaktive Zinssätze, geschützte Sicherheiten, MEV-resistente Abwicklungen, Stabilitätspools mit mehreren Sicherheiten, Unterkonten, risikobereinigte Kredite und vieles mehr. Weitere Informationen sind verfügbar unter euler.finance.

Über Paradigm

Paradigm wurde 2018 gegründet und ist eine führende, auf Kryptowährungen spezialisierte Investmentfirma mit Sitz in San Francisco. Das Unternehmen investiert in Krypto-Assets und -Unternehmen vom Frühstadium der Ideenfindung bis zur Ausreifung. Paradigm beruht auf der Überzeugung, dass Kryptowährungen das Potenzial besitzen, Menschen rund um den Globus mehr Freiheit, Autonomie und wirtschaftliche Vorteile zu verschaffen, und unterstützt ihre Entwicklung durch Investitionen in Gründer und Projekte, die das Krypto-Ökosystem voranbringen. Weitere Informationen sind erhältlich unter paradigm.xyz.

