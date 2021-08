Für die Kryptowährung Cardano geht es aktuell aufwärts. Nicht nur will sich der Coin mit seinem geringeren CO2-Fußabdruck von Bitcoin & Co. absetzen, ein baldiges Upgrade verspricht auch Smart Contracts.? Proof-of-Stake-Protokoll für mehr Nachhaltigkeit? Alonzo-Upgrade rüstet Smart Contracts nach? Hard-Fork-Event am 12. SeptemberCardano will sich mit Proof-of-Stake gegen Bitcoin durchsetzenFür die Kryptowährung Cardano läuft es aktuell wie geschmiert. Während der Bitcoin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...