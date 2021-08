Nachdem das Assistenzsystem von Ford vor kurzem in die Kritik geraten ist, rudert jetzt auch Tesla-Chef Elon Musk zurück: Auf Twitter bezeichnet er die neueste Autopilot Beta-Version von Tesla als "eigentlich nicht so toll".? Assistenzsystem von Ford erntet heftige Kritik? Elon Musk bezeichnet Tesla-Autopiloten auf Twitter als "eigentlich nicht so toll"? US-Bundesbehörde für Straßen- und Fahrzeugsicherheit leitet Untersuchung einElon Musk schürt hohe Erwartungen an neuen Autopiloten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...