ASMALLWORLD AG (SWX:ASWN) erzielt im ersten Halbjahr ein Rekordergebnis: Umsatz steigt um 62% und EBITDA um 232% Zürich, 26.08.2021 - Die ASMALLWORLD AG hat heute ihr Ergebnis für das erste Halbjahr 2021 bekannt gegeben. Trotz des anhaltend schwierigen Marktumfelds stieg der Umsatz im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 um 62% an. Der Gewinn auf Stufe EBITDA hat sich mit einem Zuwachs von 232% sogar mehr als verdreifacht. Neben dem Umsatzwachstum hat auch die andauernde Kostenkontrolle einen entscheidenden Beitrag zur Steigerung des Gewinns beigetragen. Aufgrund des starken Halbjahresergebnisses hebt das Unternehmen seine Guidance für das Gesamtjahr an. In der ersten Jahreshälfte 2021 konnte die ASMALLWORLD AG ihren Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich steigern. Der Umsatz ist dabei um 62% von CHF 5,9 Mio. auf CHF 9,5 Mio. angestiegen. Die beiden Geschäftssegmente, Subscriptions und Services, haben in ähnlichem Umfang zum Ergebnis beigetragen und sind um 59% respektive 68% gewachsen. Die Mitgliederbasis ist im Vergleich zum Juni 2020 um 3% auf 62'469 Mitglieder angestiegen. Das Wachstum im Segment Subscriptions war in erster Linie auf die starke Nachfrage nach ASMALLWORLD Prestige-Mitgliedschaften zurückzuführen, welche neben dem Zugang zum ASMALLWORLD Social Network viele Reise-Benefits wie Flugmeilen von Miles & More oder Status-Level bei Unternehmen wie Jumeirah, Sixt und Discovery umfasst. Das Services-Segment wuchs vor allem aufgrund der starken Nachfrage nach Business- und First-Class-Flugpaketen und Upgrade-Optionen von First Class & More. Die Online-Hotelbuchungsplattform ASMALLWORLD Collection trug ebenfalls zum Wachstum der Serviceumsätze bei. Neben dem Umsatzwachstum hat auch die andauernde Kostenkontrolle zur Verbesserung des Gewinns beigetragen. Das Team für Reise- und Hotelbuchungen wurde stark verkleinert und das Londoner Büro, in welchem der Grossteil des Teams tätig war, wurde Ende 2020 geschlossen. Durch diesen Schritt wurden die Fixkosten des Reisegeschäfts nachhaltig gesenkt, ohne den Umfang oder die Servicequalität der Reiseservices zu beeinträchtigen. Andere Teams wurden wo nötig ebenfalls leicht verkleinert, was dazu beigetragen hat, dass die Personalkosten im Vergleich zum Vorjahr um 17% gesenkt werden konnten. Die übrigen betrieblichen Aufwendungen konnten ebenfalls um 10% reduziert werden. Infolge des starken Umsatzwachstums und der getroffenen Massnahmen zur Kosteneindämmung stieg der EBITDA um 232% von CHF 0,4 Mio. auf CHF 1,3 Mio. an. Die EBITDA-Marge verdoppelte sich dabei von 7% auf 14%. Das Unternehmen verbesserte auch seinen operativen Cashflow im gleichen Umfang, von CHF 1,4 Mio. auf CHF 4,1 Mio. Die Cash-Position des Unternehmens betrug Ende Juni 2021 CHF 5,3 Mio. "Dieses fantastische Halbjahresergebnis zeigt deutlich, dass ASMALLWORLD in der Lage ist, seine ehrgeizigen Ziele zu erreichen, auch wenn wir uns in einem schwierigen Marktumfeld befinden. Ebenfalls investieren wir trotz Kostenmassnamen weiterhin in unsere Produkte und Dienstleistungen und bauen somit unser künftiges Umsatzpotenzial weiter aus", kommentiert ASMALLWORLD CEO Jan Luescher. ASMALLWORLD erweitert die Funktionalität des Social Networks mit 'Member Posts' In der ersten Hälfte des Jahres 2021 hat ASMALLWORLD weiter in seine Produkte investiert. Eine der wichtigsten Neuerungen war die Einführung der 'Member Posts'-Funktionalität im Juni. Die neue Funktion ermöglicht es den Nutzern, Fotos von ihren Mobiltelefonen mit den ASMALLWORLD iOS- und Android-Apps auf ASMALLWORLD hochzuladen. Die neue Funktion ermöglicht es Nutzern, faszinierende Locations, unvergessliche Erlebnisse oder andere spannende Momente mit der ASMALLWORLD-Community zu teilen. ASMALLWORLD-Mitglieder generieren dabei eine Fülle neuer nutzergenerierter Inhalte, welche das User-Engagement, die Kunden-Loyalität und letztendlich das Wachstum des Social Networks weiter fördern werden. In naher Zukunft wird ebenfalls ein neuer Bildbearbeitungsservice eingeführt werden, welcher die Qualität der Bilder weiter steigern wird. Ebenfalls soll die Funktion um Videos erweitert werden, was das User-Engagement weiter steigern soll. ASMALLWORLD Collection wird konstant weiter ausgebaut ASMALLWORLD hat auch seine Online-Hotelbuchungsplattform ASMALLWORLD Collection weiter ausgebaut. Der Service konzentriert sich dabei auf die besten Hotels der Welt und bietet seinen Kunden aussergewöhnliche Buchungsvorteile wie Zimmer-Upgrades oder Konsumations-Guthaben von 100 US-Dollar, ganz ohne zusätzliche Kosten für den Kunden. Die ASMALLWORLD Collection startete ihr Angebot im Juli 2020 mit 600 Hotels. Seither wurden weitere 600 Hotels in das hochwertige Hotelportfolio aufgenommen. Das Angebot hat sich somit in einem Jahr verdoppelt. Gleichzeitig wurden weitere Kooperationen mit hochkarätigen Partnern geschlossen. In der ersten Hälfte des Jahres 2021 allein startete ASMALLWORLD drei neue Partnerschaften: Dabei waren Marriot (Januar), Shangri-La (Januar) und die Doyle Collection (Mai). Alle drei Kooperationen erweiterten dabei den Zugang von ASMALLWORLD zu erstklassigen Hotels und trugen damit zum umfangreichen Ausbau des Hotelinventars bei. Die Buchungsvorteile für die Kunden wurden ebenfalls weiter aufgestockt. Seit März können Kunden, welche die ASMALLWORLD Preferred Rate buchen, neu Treuepunkte von vier der weltweit führenden Treueprogrammen sammeln. Angeschlossene Programme sind World of Hyatt, Marriott Bonvoy, Hilton Honors und Shangri-La Golden Circle. Die Treuepunkte werden dabei zusätzlich zu den bestehenden ASMALLWORLD Preferred Rate-Vorteilen gesammelt. Diese Neuerung ist ein weiterer Anreiz, bei der ASMALLWORLD Collection zu buchen, da diese Treuepunkte normalerweise nur bei Direktbuchungen bei den jeweiligen Hotelprogrammen gesammelt werden können. ASMALLWORLD wird auch künftig seine Hotelbuchungsplattform weiter verbessern und geht davon aus, dass das Hotelgeschäft zu einem bedeutenden Umsatzträger heranwachsen kann. Guidance für das Gesamtjahr 2021 angehoben Aufgrund des starken operativen Ergebnisses im ersten Halbjahr erhöht ASMALLWORLD seine Guidance für das Gesamtjahr. Neu werden für 2021 ein Umsatz CHF 13,0-14,0 Mio. und ein EBITDA von CHF 2,0-2,3 Mio. erwartet. Earnings Call und weiterführende Informationen CEO Jan Luescher wird heute, am 26. August 2021, um 15:00 Uhr MEZ einen Earnings Call abhalten, um die Resultate im Detail zu präsentieren. 