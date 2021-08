EQS Group-Ad-hoc: Evolva Holding SA / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Evolva beschleunigte das Umsatzwachstum auf 60% und erwartet einen positiven Bruttogewinn ab dem vierten Quartal 2021



Reinach, August 26, 2021 - Evolva (SIX:EVE), das Schweizer Biotechnologieunternehmen mit Fokus auf Forschung, Entwicklung und Vermarktung von naturbasierten Inhaltsstoffen, gab heute die Ergebnisse für das erste Halbjahr sowie die Unternehmenshighlights bekannt. Highlights Im ersten Halbjahr 2021 stieg der Gesamtumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 60% auf CHF 6,4 Mio., was den Plänen entspricht und Marktanteilsgewinne in allen Geschäftssegmenten ermöglicht hat

Anhaltend starke Dynamik bei Inhaltsstoffen für Gesundheitsprodukte. Gestiegene Umsätze bei Aroma- und Duftstoffen liessen auf eine Markterholung hoffen. Stevia-Lizenzeinnahmen zeigten einen beschleunigten Wachstumskurs

Die Investitionen in den Netzwerkausbau von Auftragsherstellern, das Hochfahren der Produktion und die Optimierung der Produktionsprozesse zeigen erste positive Ergebnisse. Die Gesellschaft erwartet ab dem vierten Quartal 2021 einen positiven Bruttogewinn für alle Produkte

Unter Ausschluss der ausserordentlichen Kosten von CHF 1,0 Mio. betrug der bereinigte EBITDA-Verlust im ersten Halbjahr 2021 CHF -12,0 Mio. Dieses Ergebnis ist stark getrieben durch die höheren Produktionskosten (+CHF 4,8 Mio.) während der Anlaufphase von zwei Schlüsselprodukten bei neuen Auftragsherstellern

Prognose für 2021: Die ausserordentlichen Aufwendungen werden sich zusammen mit den Anlaufkosten in der Produktion für das Gesamtjahr 2021 voraussichtlich auf rund CHF 6,5 Mio. belaufen und der EBITDA etwas unter dem Vorjahreswert liegen. Oliver Walker, CEO von Evolva, kommentierte das erste Halbjahr 2021 wie folgt: «Trotz aller Herausforderungen, die die Pandemie mit sich brachte, haben wir unsere Strategie vorangetrieben, den Produktumsatz beschleunigt und sind auf dem besten Weg, ab dem vierten Quartal 2021 produktübergreifend einen positiven Bruttogewinn zu erzielen. Angesichts der wachsenden Kundennachfrage nach unseren innovativen Produktlösungen und der gestärkten Produktionsbasis ist Evolva gut positioniert, bis 2023 den Cash Break-even zu erreichen.» COVID-19 Update Unsere zielgerichtete Reaktion auf die Pandemie konzentrierte sich darauf, die Sicherheit unserer Mitarbeitenden und ihrer Familien zu gewährleisten und sicherzustellen, dass unsere Kunden bedient werden.



In der ersten Jahreshälfte brachten wir mit L-Arabinose einen neuen innovativen Inhaltsstoff auf den Markt, unterstützten unser wachsendes Kundenportfolio bei der Entwicklung neuer Verbraucherprodukte, führten solide und effizientere Herstellungsverfahren ein und erweiterten unser Netzwerk an Auftragsherstellern, um uns auf die gestiegene Kundennachfrage vorzubereiten.



Trotz turbulenter Zeiten beschleunigte die Pandemie den Trend zu gesünderen Lebensmitteln und Getränken sowie zu Produkten, die aus preisgünstigen und zuverlässigen natürlichen Ressourcen gewonnen werden.



Wir gehen davon aus, dass die Pandemie in der zweiten Jahreshälfte keine weiteren negativen Auswirkungen auf die Zielmärkte von Evolva haben wird. Geschäftsbereiche Aroma- und Duftstoffe: Im zweiten Quartal haben die Umsätze von Aroma- und Duftstoffen an Fahrt gewonnen, was die Hoffnung auf die Erholung derjenigen Marktsegmente weckte, in denen Evolva tätig ist. Mit dem Trend zu mehr natürlichen Inhaltsstoffen verzeichnet Evolva einen deutlichen Interessensanstieg der Endverbraucher. Dies führte auch zur Bemusterung grosser sogenannter Fast-Moving Consumer Goods-Unternehmen (FMCGs).



Wichtigste Finanzkennzahlen HJ 2021 HJ 2020 CHF Mio. Berichtet Bereinigt Berichtet Bereinigt % Veränderung Produktumsatz 6.0 3.8 Umsatz aus F&E Tätigkeiten 0.4 0.2 Gesamtumsatz 6.4 4.0 60% Bruttogewinn -6.3 -0.2 Betriebsaufwand -20.7 -12.4 Betriebsverlust (EBIT) -27.0 -12.6 -114% Abschreibungen und Amortisationen 14.0 4.3 EBITDA1 -13.0 -8.3 -57% EBITDA1 - -13.0 - -8.3 Ausserordentliche Kosten2 - 1.0 - 1.2 Bereinigter EBITDA3 - -12.0 - -7.1 -69% Freier Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit 4 -17.2 -14.0 -23% Erbegnis pro Aktie (CHF) -0.03 -0.02 6/30/2021 12/31/2020 Flüssige Mittel 13.1 19.7 -34% 1) EBITDA: Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und Abschreibungen auf immateriellen Vermögensgegenständen 2) Ausserordentliche Kosten: Kosten im Zusammenhang mit fehlgeschlagenen Anlaufserien und einmaligen Aufwendungen für die Erhöhung der betrieblichen Rückstellungen 3) Bereinigter EBITDA: EBITDA ohne ausserordentliche Kosten 4) Freier Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit: Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit + Geldfluss aus Investitionstätigkeit Erfolgsrechnung

Auf berichteter Basis stieg der Gesamtumsatz von CHF 4,0 Mio. auf CHF 6,4 Mio. (+60%). Der Produktumsatz stieg planmässig von CHF 3,8 Mio. auf CHF 6,0 Mio. (+58%). Das Momentum für Inhaltsstoffe für Gesundheitsprodukte ist anhaltend stark. Gestiegene Umsätze bei Aroma- und Duftstoffen wecken die Hoffnung auf eine Markterholung. Weitere Fortschritte wurden bei der Optimierung des Angebots und der Erweiterung der Lieferantenbasis für Inhaltsstoffe für Gesundheitsprodukte erzielt. Der Umsatz aus F&E-Tätigkeiten stieg im Rahmen der erweiterten Entwicklung eines bestehenden Wirkstoffs von CHF 0,2 Mio. auf CHF 0,4 Mio. (+100%).



Infolge höherer Herstellungskosten, hauptsächlich durch die Erweiterung der Lieferantenbasis, der Einführung neuer Herstellungsprozesse und Erhöhung des Produktionsvolumens, sank der Bruttogewinn auf CHF -6,3 Mio., gegenüber CHF -0,2 Mio. im letzten Jahr. Die Auswirkungen der höheren Produktionskosten in Höhe von CHF 4,8 Mio. im ersten Halbjahr entsprechen der zuvor abgegebenen Prognose von CHF 6,1 Mio. für das Gesamtjahr 2021.



Der gesamte Betriebsaufwand stieg um 67% (CHF 8,3 Mio.) und beinhaltet einen einmaligen Aufwand von CHF 9,6 Mio. für die Wertminderung von geistigem Eigentum und Patenten (IP-Rechte). Das Management hat das geistige Eigentum und das Patentportfolio von Evolva strategisch überprüft und ist auf der Grundlage dieser Analyse zum Schluss gekommen, dass einige geistige Eigentumsrechte und Patentfamilien, die Evolva als nicht mehr strategisch relevant für ihr Produktportfolio erachtet, eingestellt werden. Der Grossteil der aufgegebenen IP-Rechte bezieht sich auf einen Produktkandidaten in einem ähnlichen Anwendungsbereich wie andere entwickelte Kandidaten in der Produktpipeline von Evolva. Ausser diesem einmaligen Wertminderungsaufwand sind die Betriebskosten um 10,5 % gesunken, was hauptsächlich auf geringere kommerzielle und F&E-Ausgaben zurückzuführen ist.



Infolgedessen belief sich der Betriebsverlust auf CHF -27 Mio. und der EBITDA auf CHF -13 Mio. Ohne die ausserordentlichen Kosten in Höhe von CHF 1 Mio. im Zusammenhang mit fehlgeschlagenen Anlaufserien und einmaligen Aufwendungen für die Erhöhung der betrieblichen Rückstellungen hätte der bereinigte EBITDA CHF -12 Mio. betragen.



Bilanz und flüssige Mittel

Die immateriellen Vermögenswerte sind um CHF 7,5 Mio. (-6%) gesunken, was auf eine einmalige Wertminderung von Patenten und Patentanmeldungen (CHF -9,6 Mio.) sowie auf Abschreibungen (CHF -3,7 Mio.) zurückzuführen ist. Die im ersten Halbjahr 2021 aktivierten Produktprozess- und Entwicklungskosten beliefen sich auf CHF 2,5 Mio., die Auswirkungen der Umrechnungseffekte auf CHF 3,3 Mio. Die Sachanlagevermögen haben sich durch den Kauf von Produktionsanlagen (CHF 0,3 Mio.) und ordentliche Abschreibungen (CHF -0,7 Mio.) um CHF 0,3 Mio. verringert.



Die Vorräte erhöhten sich um CHF 0,8 Mio. (9%), wovon CHF 1,7 Mio. auf Fertigprodukte und CHF -0,9 Mio. auf Rohmaterial und Zwischenprodukte entfielen. Als Resultat der positiven Nachfrage und Auftragsdynamik erhöhte sich das Nettoumlaufvermögen im ersten Halbjahr.



Die Finanzanlagen nahmen um CHF 0,9 Mio. (36%) zu, was auf eine Verringerung der Mietkaution für den Hauptsitz (CHF -1,1 Mio.) und ein neu gewährtes Darlehen an einen der Produktionspartner von Evolva für Produktion, Lieferung und CAPEX (CHF +1,9 Mio.) zurückzuführen ist.



Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und andere Forderungen stiegen um CHF 2,3 Mio. (+100%), hauptsächlich aufgrund der gestiegenen Produktverkäufe im zweiten Quartal 2021.



Die Rückstellungen und abgegrenzten Verbindlichkeiten sind um CHF 0,3 Mio. (4%) gestiegen, hauptsächlich aufgrund einer Erhöhung um CHF 0,5 Mio. für ein potenzielles Risiko im Zusammenhang mit einer F&E-Vereinbarung aus den Vorjahren.



Die flüssigen Mittel der Gesellschaft verringerten sich von CHF 19,7 Mio. per Ende letzten Jahres auf CHF 13,1 Mio. per Ende Juni, wovon CHF -17,2 Mio. aus dem freien Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit, CHF +11 Mio. aus der Finanzierung und CHF -0,4 Mio. aus Zahlungen für Finanzierungsleasing stammen. Im Jahr 2020 schloss Evolva Holding AG eine Vereinbarung über die Ausgabe und Zeichnung von Wandelanleihen mit Nice & Green SA, einer nach schweizerischem Recht gegründete Gesellschaft mit Sitz in der Schweiz, ab. Im Rahmen der Vereinbarung und der nachfolgenden Änderungen in den Jahren 2020 und 2021 hat sich Nice & Green verpflichtet, über einen Zeitraum von 30 Monaten einen Betrag von bis zu CHF 44 Mio. zu investieren. Die Wandelanleihefazilität wird zur Finanzierung von Investitionen im Zusammenhang mit der Ausweitung der Geschäftstätigkeit von Evolva verwendet und abhängig von den betrieblichen Erfordernissen und Investitionsmöglichkeiten in Tranchen in Anspruch genommen, um die Geschäftsaktivitäten der Gesellschaft weiter auszubauen. Per Ende Juni 2021 hat Evolva Tranchen im Gesamtbetrag von CHF 21,5 Mio. gezogen.



In Anbetracht des aktuellen Geschäftsumfelds und des Pandemieverlaufs rechnet Evolva mit einem möglichen Finanzierungsbedarf bis zum Erreichen des Cash Break-even (EBITDA), zusätzlich zu den derzeit verbleibenden Finanzierungslinien von CHF 22,5 Mio., von bis zu rund CHF 10-15 Mio. 2021 Ausblick

Da die Pandemie andauert, erfahren wir eine langsamere Rückkehr zur Normalität als ursprünglich angenommen. Evolva erwartet eine weiterhin steigende Nachfrage nach Inhaltsstoffen für Gesundheitsprodukte, aber eine sich nur langsam erholende Nachfrage nach ihren Aroma- und Duftstoff-Produkten.



Es wird erwartet, dass die solidere Lieferkette den beschleunigten Wachstumskurs in der zweiten Jahreshälfte unterstützt.



Die ausserordentlichen Aufwendungen werden sich zusammen mit den Anlaufkosten in der Produktion für das Gesamtjahr 2021 voraussichtlich auf rund CHF 6,5 Mio. belaufen und der EBITDA etwas unter dem Vorjahreswert liegen. Haftungsausschluss

Über Evolva Evolva ist ein Schweizer Biotechnologieunternehmen mit Fokus auf Forschung, Entwicklung und Vermarktung von naturbasierten Inhaltsstoffen. Unser Geschäft ist führend in den Bereichen Aroma- und Duftstoffe, Inhaltsstoffe für Gesundheitsprodukte und Gesundheitsschutz. Die Mitarbeitenden von Evolva, von denen die Hälfte Frauen sind, setzen sich dafür ein, erstklassige Produkte herzustellen, Gesundheit sowie Wohlbefinden fördern und Sinnesfreuden zu ermöglichen. Weitere Informationen sind verfügbar auf evolva.com. Zudem können Sie uns auf LinkedIn kontaktieren. Multimediainhalte von Evolva finden Sie auf evolva.com/multimedia-library.

Evolva hält heute um 10.00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit eine Telefonkonferenz mit Medienvertretern und Analysten über die Ergebnisse des 1. Halbjahrs 2021 ab. Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird danach auf der Website von Evolva zur Verfügung gestellt.



Die heutige Präsentation der Ergebnisse des 1. Halbjahrs 2021 ist abrufbar unter: evolva.com/financial-data/hy-results/. Wichtige Daten 10. März 2022 Jahresergebnisse 12. April 2022 Ordentliche Generalversammlung

