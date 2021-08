DJ MÄRKTE ASIEN/Kleinere Abgaben - Kospi nach BoK-Zinserhöhung leichter

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien überwiegen am Donnerstag die negativen Vorzeichen. Meist halten sich die Verluste jedoch in Grenzen. Leicht positive Vorgaben der Wall Street und steigende Impfquoten linderten Befürchtungen, dass die hohen Infektionszahlen die Wirtschaft zurückwerfen könnten, heißt es aus dem Handel. Daneben hielten sich Anleger auch in Erwartung des Notenbankertreffens in Jackson Hole zurück, das im späteren Tagesverlauf beginnen wird. Am Freitag wird dort US-Notenbankchef Jerome Powell sprechen.

In Tokio zeigt sich der Nikkei-225-Index kaum verändert, nachdem die japanische Regierung wegen steigender Corona-Infektionszahlen Notstandsmaßnahmen auf weitere Teile des Landes ausgedehnt hat. In Schanghai gibt der Composite-Index um 0,5 Prozent nach. Deutlicher abwärts geht es in Hongkong, wo der Hang-Seng-Index 1,4 Prozent im Minus liegt. Die Verluste zögen sich hier quer durch alle Sektoren, berichten Händler. Der australische Aktienmarkt tendiert 0,6 Prozent leichter.

An der Börse in Seoul fällt der Kospi um 0,6 Prozent. Die südkoreanische Notenbank (BoK) hat nach einer längeren Phase rekordniedriger Zinsen den Leitzins um 25 Basispunkte auf 0,75 Prozent angehoben. Die BoK erhöhte auch ihre Inflationsprognose.

Unter den Einzelwerten in Hongkong gewinnen China Mengniu Dairy nach Vorlage von Geschäftszahlen 2,5 Prozent. Xiaomi hat ebenfalls Zahlen vorgelegt, die aber nicht gut ankommen. Die Aktie verliert 3,7 Prozent.

Enttäuschende Ausblicke lassen in Seoul die Aktien der Spieleentwickler NCsoft (-14,6%) und Netmarble Corp (-6,2%) zurückfallen. Die Aktie der australischen Fluggesellschaft Qantas steigt um 3,5 Prozent, nachdem das Unternehmen Zahlen zum Geschäftsjahr 2020/21 vorgelegt hat. Zwar ist Qantas wegen der pandemiebedingten Reisebeschränkungen tief in die Verlustzone gerutscht, doch zeigte sich die Gesellschaft optimistisch, was die Wiederaufnahme internationaler Flüge angeht.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.490,90 -0,5% +13,7% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.730,29 +0,0% +1,0% 08:00 Kospi (Seoul) 3.128,12 -0,6% +8,9% 08:00 Schanghai-Comp. 3.522,58 -0,5% +1,4% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.324,19 -1,4% -5,7% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.106,00 -0,0% +9,3% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.579,20 +0,6% -3,5% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1767 -0,0% 1,1772 1,1739 -3,7% EUR/JPY 129,36 -0,1% 129,51 128,87 +2,6% EUR/GBP 0,8552 -0,0% 0,8556 0,8557 -4,2% GBP/USD 1,3758 -0,0% 1,3759 1,3718 +0,6% USD/JPY 109,94 -0,1% 110,02 109,77 +6,5% USD/KRW 1170,41 +0,5% 1164,47 1167,79 +7,8% USD/CNY 6,4822 +0,1% 6,4760 6,4764 -0,7% USD/CNH 6,4806 +0,1% 6,4712 6,4755 -0,3% USD/HKD 7,7846 -0,0% 7,7849 7,7841 +0,4% AUD/USD 0,7265 -0,1% 0,7274 0,7246 -5,7% NZD/USD 0,6965 -0,1% 0,6975 0,6945 -3,1% Bitcoin BTC/USD 47.803,26 -2,6% 49.096,76 48.454,76 +64,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,86 68,36 -0,7% -0,50 +41,4% Brent/ICE 71,86 72,25 -0,5% -0,39 +41,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.787,81 1.790,98 -0,2% -3,17 -5,8% Silber (Spot) 23,77 23,88 -0,4% -0,10 -9,9% Platin (Spot) 993,10 999,85 -0,7% -6,75 -7,2% Kupfer-Future 4,24 4,27 -0,7% -0,03 +20,1% ===

