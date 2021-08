The following instruments on XETRA do have their first trading 26.08.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 26.08.2021Aktien1 NO0011045429 Havila Kystruten AS2 US69002R1032 Outbrain Inc.3 SGXZ33675836 Barramundi Group Pte. Ltd.4 NO0010955198 BioFish Holding AS5 US36262G1013 GXO Logistics Inc.6 ES0105591004 Llorente & Cuenca S.A.7 THA271010R18 Ngern Tid Lor PCL8 CA0994031072 Boosh Plant-Based Brands Inc.9 CA86934R1001 Sustainable Power & Infrastructure Split Corp.10 AU000000MNS3 Magnis Energy Technologies Ltd.11 FI4000390943 Netum Group Oyj12 FI4000251897 Remedy Entertainment OYJ13 CA84921X1078 SpotLite360 IOT Solutions Inc.14 CA60928P1071 Moneta Gold Inc.Anleihen/ETF/ETC1 USY708CHAB61 ABM Investama Tbk PT2 XS2381272207 EnBW Energie Baden-Württemberg AG3 US03740LAB80 AON Corp./Aon Global Holdings PLC4 XS2281797790 China Cinda [2020] I Management Ltd.5 XS1757392540 China Cinda Finance [2017] I Ltd.6 XS1948752826 China Cinda Finance [2017] I Ltd.7 XS1982040641 China Evergrande Group8 XS2123115029 Elect Global Investments Ltd.9 XS2216209333 Elect Global Investments Ltd.10 XS2188664929 Greenland Global Investment Ltd.11 XS2055399054 Greenland Global Investment Ltd.12 XS2228909854 Greenland Global Investment Ltd.13 XS2178221490 Hysan [MTN] Ltd.14 XS2381277008 EnBW Energie Baden-Württemberg AG15 CH1132966263 Glencore Capital Finance DAC16 DE000DD5AXW6 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank17 FI4000511449 Finnland, Republik18 XS2380748439 BAWAG P.S.K.19 XS2381633150 Credit Suisse AG [London Branch]20 XS2381671671 Credit Suisse AG [London Branch]21 USL47909AA11 Herens Holdco S.à r.l.22 US443201AB48 Howmet Aerospace Inc.23 XS2367816076 Korea Midland Power Co. Ltd.24 FR00140058G6 Société du Grand Paris25 USY8190DAA55 Summit Digitel Infrastructure Pvt. Ltd.26 XS2370445921 The Berkeley Group PLC27 XS2358218936 Xingsheng [BVI] Company Ltd.28 DE000AAR0298 Aareal Bank AG29 USG49774AB18 Ithaca Energy [North Sea] PLC30 USP84527AA17 San Miguel Industrias Pet S.A./NG Pet R&P Latin America S.A.31 DE000HLB2672 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale32 DE000HLB2557 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale33 DE000HLB2540 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale34 US03740LAA08 AON Corp./Aon Global Holdings PLC35 LU1681046857 Amundi Govt Bond Lowest Rated Euromts Investment Grade UCITS ETF36 XS2314660700 GPF Physical Nickel ETC Securities37 XS2314659447 GPF Physical Copper ETC Securities